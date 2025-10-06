En exclusiva, Maica Benedicto habla de su experiencia en ‘Uno de GH20’, su vínculo con Cristian y quién tiene más “factor GH” dentro de la casita, ¡dale play!

Los colaboradores de 'Uno de GH20' se imaginan en la casita: "Iría sin miedo y con estrategia"

Maica Benedicto ha cerrado su paso por la casita de ‘Uno de GH20’ haciendo balance en exclusiva para esta web. Su llegada revolucionó a los aspirantes y su estancia, aunque breve, fue más que suficiente para generar dinámicas, vínculos... y una conexión muy comentada con uno de los participantes: Cristian.

Desde su entrada, el de Fuenlabrada se mostró especialmente atento con ella. Gestos como llevarle un café por la mañana o sus miradas constantes desataron bromas dentro de la casa y comentarios fuera. Y aunque él aseguraba que no la conocía y que no había visto 'Gran Hermano', su actitud no pasó desapercibida. Ahora, Maica pone palabras a lo que muchos se preguntaban: ¿qué pensó ella de todo esto?

"Es verdad que estuvo más pendiente que con los demás, pero no me pareció algo muy calculado", asegura. Sin embargo, también lanza un dardo sutil al afirmar que le habría gustado verlo más centrado en su concurso y menos en el "cortejo" a una colaboradora. Aun así, reconoce que Cristian le ha sorprendido, y no solo por su actitud: "En distancias cortas, impacta más de lo que parece".

Más allá de esa conexión, Maica se lleva de la casita una experiencia que define como "muy enriquecedora". Ha convivido con los aspirantes desde otro lugar, sin ser concursante, lo que le ha permitido conocerlos de forma más cercana y real. Eso, dice, le servirá para aportar mucho más como colaboradora: "Ahora tengo un feedback directo, sin filtros".

Lo más curioso es que Maica entró con una idea previa sobre quiénes eran sus favoritos… y todo ha cambiado. "Creía que uno era mi favorito y ahora ya no. Y quien no me decía nada, ahora me encanta", confiesa. También señala a una aspirante como la que, en su opinión, tiene más alma GH por su autenticidad y ganas de arriesgar.

Antes de marcharse, dejó claro algo: para destacar en 'Gran Hermano', hay que abrirse. Y hay quienes aún tienen mucho que mostrar. Dale al play y escucha el análisis más honesto de Maica sobre su paso por ‘Uno de GH20’ y lo que nadie vio desde fuera.

Así ven los colaboradores y compañeros de Maica a Cristian: "Es un basicorro"

La actitud del aspirante con la madrina tampoco ha pasado desapercibida para sus compañerosy colaboradores, que tienen opiniones divididas. En exclusiva para esta web, algunos lo definen directamente como "un basicorro" que "tira del carpeteo fácil" y "no está haciendo nada que sorprenda". Otros, sin embargo, creen que Cristian sabe exactamente lo que hace: "El es muy listo, y Maica es muy guapa. Puede haber atracción, pero creo que le interesaba más su papel como madrina que ella como persona", señalan. Dale Play.