'Gran Hermano 20' ha regresado con una gran novedad, por primera vez en la historia del reality, la casa de Guadalix de la Sierra ha sido destronada por una innovada mansión en otro municipio de Madrid. Veinte concursantes han entrado en el reality, incluyendo a Joon y Cristian de 'Uno de GH20', con la ilusión de hacerse con el preciado maletín de 300.000 euros que gana el finalista del concurso. A lo largo de la historia del reality, hemos visto numerosos perfiles de concursantes: el estratega, el llorón, el más peleón... Y también hemos conocido cómo el amor a triunfado con las famosas "carpetas".

¿Qué es una carpeta en el lenguaje televisivo?

Cuando los colaboradores de televisión y en las redes sociales se habla de carpeta, no se refiere al objeto que sirve como contenedor para almacenar papeles no, sino a la relación amorosa que surge entre dos concursantes dentro de un reality y que revoluciona a todo el fandom que conforman los telespectadores de la audiencia del programa. Por ejemplo, en 'Gran Hermano 19', Violeta Crespo y Edi Insua se enamoraron y decidieron dar un paso más en su amistad, pese a la diferencia de edad entre ambos, se convirtieron en pareja y a día de hoy siguen juntos. Pero, ¿cómo detectar si una "carpeta" es falsa?

Las claves para detectar una falsa carpeta en los realities

Nuestros expertos en la vida en directo, es decir, 'Gran Hermano' y colaboradores televisivos, Adriana Dorronsoro, Pepe del Real y Cristina Tárrega han analizado el comportamiento de los concursantes que hemos visto a lo largo de todos estos años, los que nos han hecho creer que tenían una historia y los que de verdad se han enamorado, señalando así cómo nos podemos dar cuenta de si están fingiendo o es algo verdadero: "Las carpetas en los realities es un canteo porque 7 días 24 horas al día, al final, tiene que haber mucha verdad detrás para que la peña no lo pille, sino es súper evidente que todo es falso", comienza diciendo Pepe del Real para luego argumentar cómo darnos cuenta de ello: "Por ejemplo, Miri en 'Supervivientes' me parece que hizo una carpetilla de esas de mentirijilla con Alejandro Albalá y al final eso se notaba".

Adriana Dorronsoro apunta que debemos fijarnos en la comunicación no verbal que es algo que a ella "le gusta mucho" para darse cuenta de si es una fake carpeta: "En 'Gran Hermano' suele haber muchas". En su análisis, Cristina Tárrega considera que uno de los dos implicados "siempre traga". ¿Qué habrá querido decir? Puedes ver sus declaraciones completas dando play al vídeo.