Avance de 'La isla de las tentaciones 9' | ¿Aparece Claudia en la hoguera de confrontación con Gilbert?"

Avance | ¿Aparece Claudia en la hoguera de confrontación con Gilbert?"
Avance de la hoguera de confrontación de Gilbert y Claudia
Villa playa y Villa montaña amanecen con dos 'moods' muy diferentes. Mientras en la primera surgen las dudas entre Claudia y su tentador Gerard, porque él no quiere dormir con ella todos los días, en la segunda villa Gilbert y Noelia se despiertan tras su primera noche juntos.

Por su parte, Juanpi y Mara comienzan el día haciendo sonar la alarma de la villa de las chicas: "¿Estás cachonda o qué?", le pregunta el gaditano a su tentadora. Mayeli no consigue olvidarse de Álvaro y disfrutar de la experiencia de 'La isla de las tentaciones', ya que reconoce que si Álvaro le pone los cuernos ella le perdonaría. Algo parecido le pasa a él, que está preocupado de cómo estará viviendo la experiencia Mayeli: "Esta experiencia la va a aprovechar ella y yo no", afirma.

Además, Juanpi descubre que Sandra ha tenido una hoguera con su nuera y rompe a llorar al ver en la tablet las imágenes de su madre con su pareja: "Te quiero, mamá".

Almudena sigue rota y no para de llorar después de la hoguera en la que vio las imágenes de Darío en Villa montaña: "Me ha roto totalmente. Y cuando a mi una persona se me cae es muy difícil que la vuelva a levantar".

"¿No va a venir?"

Sandra le recuerda a Gilbert que sus compañeros han convocado una hoguera de confrontación para que pueda encontrarse con tu pareja Claudia y pedirle explicaciones. Por su parte, Claudia no sabe qué hacer con la hoguera de confrontación y no tiene claro si acudir o no para encontrarse con su, hasta entonces, pareja: "Estoy en shock. No quiero ir, no me apetece", respondía después de que la presentadora le contara que era ella la elegida.

"Gilbert, bienvenido a tu hoguera de confrontación", le decía Sandra al participante. La presentadora le ha preguntado si tiene esperanzas en que Claudia acuda a la hoguera y se encuentra con él: "Yo creo que sí", admitía el mallorquín. Al ver que no llegaba por el paseo de antorchas, Gilbert ha preguntado enfadado y decepcionado: "¿No va a venir? ¿De verdad?".

¿Acudirá finalmente Claudia a la hoguera para encontrarse con su pareja y enfrentarse a todas las imágenes? Descúbrelo en el programa 11 de ‘La isla de las tentaciones’.

