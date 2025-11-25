No te pierdas nada del avance del programa 11 de 'La isla de las tentaciones'

Claudia se entera por sus compañeras de la infidelidad de Gilbert en 'La isla de las tentaciones 9' y ¡se intenta saltar las normas en la hoguera!: "Por favor, necesito verlo"

Compartir







Villa playa y Villa montaña amanecen con dos 'moods' muy diferentes. Mientras en la primera surgen las dudas entre Claudia y su tentador Gerard, porque él no quiere dormir con ella todos los días, en la segunda villa Gilbert y Noelia se despiertan tras su primera noche juntos.

Por su parte, Juanpi y Mara comienzan el día haciendo sonar la alarma de la villa de las chicas: "¿Estás cachonda o qué?", le pregunta el gaditano a su tentadora. Mayeli no consigue olvidarse de Álvaro y disfrutar de la experiencia de 'La isla de las tentaciones', ya que reconoce que si Álvaro le pone los cuernos ella le perdonaría. Algo parecido le pasa a él, que está preocupado de cómo estará viviendo la experiencia Mayeli: "Esta experiencia la va a aprovechar ella y yo no", afirma.

Además, Juanpi descubre que Sandra ha tenido una hoguera con su nuera y rompe a llorar al ver en la tablet las imágenes de su madre con su pareja: "Te quiero, mamá".

Almudena sigue rota y no para de llorar después de la hoguera en la que vio las imágenes de Darío en Villa montaña: "Me ha roto totalmente. Y cuando a mi una persona se me cae es muy difícil que la vuelva a levantar".

"¿No va a venir?"

Sandra le recuerda a Gilbert que sus compañeros han convocado una hoguera de confrontación para que pueda encontrarse con tu pareja Claudia y pedirle explicaciones. Por su parte, Claudia no sabe qué hacer con la hoguera de confrontación y no tiene claro si acudir o no para encontrarse con su, hasta entonces, pareja: "Estoy en shock. No quiero ir, no me apetece", respondía después de que la presentadora le contara que era ella la elegida.

"Gilbert, bienvenido a tu hoguera de confrontación", le decía Sandra al participante. La presentadora le ha preguntado si tiene esperanzas en que Claudia acuda a la hoguera y se encuentra con él: "Yo creo que sí", admitía el mallorquín. Al ver que no llegaba por el paseo de antorchas, Gilbert ha preguntado enfadado y decepcionado: "¿No va a venir? ¿De verdad?".

¿Acudirá finalmente Claudia a la hoguera para encontrarse con su pareja y enfrentarse a todas las imágenes? Descúbrelo en el programa 11 de ‘La isla de las tentaciones’.