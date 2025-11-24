Pedro Jiménez 24 NOV 2025 - 23:29h.

Juanpi le fue infiel a Sandra antes de entrar a 'La isla de las tentaciones 9', algo que desveló en el casting y que contó con más detalle en el último debate del reality que presentó Sandra Barneda hace escasos días. Pues bien, que Sandra lo supiera era cuestión de tiempo... y ese momento ya ha llegado. La andaluza ha estallado como nunca, muy decepcionada y sin llegar a creérselo.

Todo ha ocurrido en la segunda hoguera de las chicas, en donde Sandra ha visto unas imágenes de Juanpi hablando con Mara en la más absoluta intimidad sobre diversos temas amorosos. Un momento de máxima complicidad entre Juanpi y su tentadora que, a priori, parecía 'inofensivo'... si no fuera porque posteriormente, ya en la habitación de Juanpi, este le contase a Mara con todo lujo de detalles cómo y dónde le fue infiel a Sandra. A todo esto, Sandra escuchando con las 'antenas bien puestas'.

"Una vez salimos de fiesta en Granada y vino una niña a nuestro reservado. Empezamos a tocarnos el culo y nos liamos", ha contado Juanpi. Sandra, junto al resto de sus compañeras, no han dado crédito, saltando como nunca y tapándose con la mano la cara. ¡Sandra acababa de descubrir en pleno programa de 'La isla de las tentaciones 9' que Juanpi le había sido infiel! Y en medio de una de las hogueras.

Sandra estalla como nunca en 'La isla de las tentaciones 9'

Sandra se ha envuelto en lágrimas y más lágrimas, sintiéndose muy mal y sollozando por completo: "Y nunca me lo ha contado. ¡¿Tú sabes la de veces que llevo viviendo engañada?! ¡Y yo aquí respetándolo! ¡Y él f******* en Granada! ¡Qué asco de persona!", ha dicho la andaluza, que achaca esos celos que Juanpi le echa siempre en cara a actitudes así, de "asqueroso": "¡Cómo no voy a ser celosa si me pone los cuernos cada vez que sale por la puerta de su casa! ¡Desgraciado!".

Una situación que Sandra ha confesado que no se esperaba para nada: "Me podía fallar ahora, pero no que me cuente que me ha puesto los cuernos... Me imaginaba de todo menos eso. Es que esa sí que no me la veía venir, vamos". Sandra Barneda le ha recordado que ella se ha besado con Andrea antes de saber todo esto, a lo que esta ha subrayado que por lo menos, al hacerlo, sabía que Juanpi lo iba a ver: "Lo he sentido... por lo menos no le estoy engañando, lo va a ver y se va a enterar. Pero yo he vivido meses engañada".