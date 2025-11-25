Gilbert y Noelia dan un paso más y duermen juntos: “Mucho has tardado en venir”

Noelia y Gilbert pasan la noche juntos en la habitación y duermen en la misma cama después de un acercamiento

¡Histórico en ‘La isla de las tentaciones’! Los chicos deciden pedir una hoguera de confrontación para Gilbert y Claudia tras ver las imágenes

Compartir







La temperatura en Villa Montaña no para de subir y Gilbert y Noelia han decidido dar un paso más en su paso por el programa invitando a su tentadora a pasar la noche en su habitación: "No hagáis mucho ruido, que tenemos que dormir", advertía Gilbert a su compañero Juanpi, que se encontraba en el porche de la villa.

Noelia ha entrado a la habitación y le ha preguntado cuál es su lado de la cama para acostarse esta noche. "¿Qué pasa con los cojines por medio?" le preguntaba Gilbert después de que Noelia los haya quitado y los haya puesto en el suelo: "Ah, es verdad. Vamos a poner la barrera", respondía ella mientras los volvía a poner en la cama bromeando.

"Mucho has tardado en venir a aquí", afirmaba Gilbert mientras le hacía caricias a su tentadora. Los dos se han tumbado en la cama abrazados, haciéndose cariños y disfrutando de una conversación más intensa en la que Noelia le ha preguntado qué piensa sobre la relación que tienen ambos en el programa: "Estoy a gusto contigo y estaba pensando en que eres muy guapa", afirmaba el mallorquín.

La complicidad se transforma en acercamiento y ambos están cada vez más juntos en la cama, terminando en unos besos entre ambos. ¿Cómo habrán pasado su primera noche en la misma cama? Descúbrelo en el siguiente programa de 'La isla de las tentaciones'.