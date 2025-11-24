Logo de telecincotelecinco
Logo de La isla de las tentacionesLa isla de las tentaciones
Hogueras LIDLT

Claudia se entera por sus compañeras de la infidelidad de Gilbert en 'La isla de las tentaciones 9' y ¡se intenta saltar las normas en la hoguera!: "Por favor, necesito verlo"

Claudia se entera por sus compañeras de la infidelidad de Gilbert y ¡se intenta saltar las normas en la hoguera!: "Por favor, déjame verlo"
Sandra Barneda tiene que intervenir en la hoguera de Claudia, que se salta las normas.Telecinco.es
Compartir

En una nueva hoguera para las chicas de 'La isla de las tentaciones', Sandra Barneda advertía a Claudia que ante lo ocurrido con la irrupción de Gilbert en 'Villa Playa', ella iba a tener también consecuencias, después de que él fuera expulsado de su hoguera.

"La pasada hoguera provocó una reacción intolerable en Gilbert, saltándose todas las normas, se fugó y llegó hasta 'Villa Playa', debido a la importancia de lo ocurrido, van a ser tus compañeras las que puedan ver las imágenes, tú no vas a poder verlas", le explicaba Sandra Barneda, que le pedía que se pusiera a su lado y de espaldas a la 'tablet'.

PUEDE INTERESARTE

Claudia no puede ver imágenes a causa de la irrupción de Gilbert en Villa Playa

Tras esto, las chicas comenzaban a ver muy atentas las imágenes de Gilbert mientras le transmitían todo lo que estaba ocurriendo a su compañera, lo que cada vez provocaba más nervios en Claudia, que quería enterarse de todo: "Chillad, por favor". Mientras le decía algo a Sandra Barneda: "No puedo".

Las explosivas reacciones de Claudia al enterarse por sus compañeras de las imágenes de Gilbert
Las explosivas reacciones de Claudia al enterarse por sus compañeras de las imágenes de Gilbert
PUEDE INTERESARTE

Y terminaba corriendo hasta la tablet para ver lo que estaba ocurriendo y no entendía lo que le daba tiempo a ver, lo que provocaba sus gritos: "¿Era con su ex? Sandra, por favor". Pero la presentadora le hacía volver a su lado, pero ella se mostraba descompuesta con el momento: "Siento que me voy a morir, tengo aquí un nudo... me estoy encontrando muy mal. No me lo esperaba, él no es así, no es la persona que conozco, es mentira todo. Me molesta que se haya acercado a su ex".

Al saber que había más imágenes para ella, Claudia les pedía a sus compañeras que le hablasen más alto porque no se enteraba bien de todo y ellas le relataban el momento en el que Gilbert se metía en la piscina con Noelia, hasta que le contaban que se estaban besando, lo que le hacía estallar por completo tirada en el suelo: "¿Se han besado?"

PUEDE INTERESARTE
Gilbert cae en la tentación con Noelia y esto acaba en revolución en ‘Villa Montaña’: “¡Se están liando!”
Gilbert cae en la tentación con Noelia y esto acaba en revolución en ‘Villa Montaña’: “¡Se están liando!”

Y se intentaba saltar de nuevo las normas, mientras rogaba a Sandra Barneda: "Por favor, ponme el vídeo, necesito verlo, déjame verlo". Pero la presentadora le aseguraba que no podía verlo y ella alucinaba con todo: "No me lo creo, pensaba que le iba a ver llorando, ¿para qué viene a mi villa? Si vienes y reaccionas, luego pásalo mal". Mientras sus compañeras le explicaban que no habían visto pasión en ellos y ella se rompía por completo: "Te prometo que no puedo".

"No me lo creo, esto no es posible", reacciona Claudia al enterarse de la infidelidad de Gilbert

Pero había más imágenes y sus compañeras le advertían de algo: "Se vuelven a besar, ahora si hay pasión, el primer beso era una tontería". Y ella lloraba agachada en el suelo, visiblemente afectaba: "Que no, tío... es que no me lo creo, esto no es posible. Que yo sé que me quiere, es imposible. Juro que cada día me levanto y pienso que me siento mal por cómo se siente y no se está sintiendo mal. Si de verdad estás mal después de ver mis imágenes no coges y te metes a una tía en la cama".

Temas