Patricia Fernández 24 NOV 2025 - 22:49h.

Sandra Barneda comunica que no puede ver imágenes por sanción después de la irrupción de Gilbert a 'Villa Playa' y lo harán las chicas por ella

Inédito | La dura confesión de Claudia sobre su relación con Gilbert: "Me siento responsable de que no tiene familia"

En una nueva hoguera para las chicas de 'La isla de las tentaciones', Sandra Barneda advertía a Claudia que ante lo ocurrido con la irrupción de Gilbert en 'Villa Playa', ella iba a tener también consecuencias, después de que él fuera expulsado de su hoguera.

"La pasada hoguera provocó una reacción intolerable en Gilbert, saltándose todas las normas, se fugó y llegó hasta 'Villa Playa', debido a la importancia de lo ocurrido, van a ser tus compañeras las que puedan ver las imágenes, tú no vas a poder verlas", le explicaba Sandra Barneda, que le pedía que se pusiera a su lado y de espaldas a la 'tablet'.

Claudia no puede ver imágenes a causa de la irrupción de Gilbert en Villa Playa

Tras esto, las chicas comenzaban a ver muy atentas las imágenes de Gilbert mientras le transmitían todo lo que estaba ocurriendo a su compañera, lo que cada vez provocaba más nervios en Claudia, que quería enterarse de todo: "Chillad, por favor". Mientras le decía algo a Sandra Barneda: "No puedo".

Y terminaba corriendo hasta la tablet para ver lo que estaba ocurriendo y no entendía lo que le daba tiempo a ver, lo que provocaba sus gritos: "¿Era con su ex? Sandra, por favor". Pero la presentadora le hacía volver a su lado, pero ella se mostraba descompuesta con el momento: "Siento que me voy a morir, tengo aquí un nudo... me estoy encontrando muy mal. No me lo esperaba, él no es así, no es la persona que conozco, es mentira todo. Me molesta que se haya acercado a su ex".

Al saber que había más imágenes para ella, Claudia les pedía a sus compañeras que le hablasen más alto porque no se enteraba bien de todo y ellas le relataban el momento en el que Gilbert se metía en la piscina con Noelia, hasta que le contaban que se estaban besando, lo que le hacía estallar por completo tirada en el suelo: "¿Se han besado?"

Y se intentaba saltar de nuevo las normas, mientras rogaba a Sandra Barneda: "Por favor, ponme el vídeo, necesito verlo, déjame verlo". Pero la presentadora le aseguraba que no podía verlo y ella alucinaba con todo: "No me lo creo, pensaba que le iba a ver llorando, ¿para qué viene a mi villa? Si vienes y reaccionas, luego pásalo mal". Mientras sus compañeras le explicaban que no habían visto pasión en ellos y ella se rompía por completo: "Te prometo que no puedo".

"No me lo creo, esto no es posible", reacciona Claudia al enterarse de la infidelidad de Gilbert

Pero había más imágenes y sus compañeras le advertían de algo: "Se vuelven a besar, ahora si hay pasión, el primer beso era una tontería". Y ella lloraba agachada en el suelo, visiblemente afectaba: "Que no, tío... es que no me lo creo, esto no es posible. Que yo sé que me quiere, es imposible. Juro que cada día me levanto y pienso que me siento mal por cómo se siente y no se está sintiendo mal. Si de verdad estás mal después de ver mis imágenes no coges y te metes a una tía en la cama".