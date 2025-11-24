Patricia Fernández 24 NOV 2025 - 03:37h.

Nuevo acercamiento entre Iñigo y Edurne después de días sin tener casi relación

Iñigo acaba completamente roto tras cortar su relación con Edurne y se termina liando en la casa de 'Gran Hermano 20': "¡No tenéis ni idea!"

Desde hace días, la relación de Iñigo y Edurne no pasaba por su mejor momento en 'Gran Hermano 20'. Desde que él decidiera apartarse porque veía una actitud diferente en ella, parece que las cosas se han calmado y el tonteo ha vuelto entre ambos.

Un masaje a solas en la habitación era el punto de partido para propiciar un acercamiento entre ambos. Los que terminaban teniendo una conversación en la que salían las ganas o no que hay entre ellos.

"Llevas catorce días pensando en besarme", le decía ella y reaccionaba a la actitud de Iñigo con ella en este momento: "Estás tú muy echado para adelante últimamente". Mientras él aseguraba tener "mucho calor", algo a lo que Edurne respondía: "Es normal que tengas calor, mira que mujer tienes al lado".

¿Nuevo acercamiento entre Iñigo y Edurne?

Al hablar de las ganas que se pueden tener el uno al otro, Iñigo confesaba algo: "No creo que pueda aguantar". Pero ella recordaba que prefiere que no quiere que esto genere mal rollo entre ambos: "Sé que si lo hacemos voy a tener problemas contigo y no quiero". "Deja de mirarme con deseo, entonces", decía él, lo que generaba un divertido momento entre ambos.

Después de esto, Edurne comentaba con Cristian todo lo que está sucediendo con Iñigo: "Solo amistad, no va a haber nada más, lo tengo muy claro". La que aseguraba que tiene la conciencia muy tranquila porque ha hecho las cosas bien con él: "Lo que me dijo de mi carácter y de mis celos y sé que lo piensa".

Al que confesaba lo que ha pasado con Iñigo debajo de las sábanas: "Antes me tocaba, pero no ha habido besos. Pero ya nada y así va a seguir, lo tengo claro".