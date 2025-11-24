Patricia Fernández 24 NOV 2025 - 02:29h.

Diego se sienta en el plató del debate de 'Gran Hermano' y reflexiona sobre su concurso

Diego confesaba un nuevo escabroso detalle sobre el conflicto con su hermano: "Acabó diciéndome 'os vais de aquí'"

Compartir







Diego Blázquez era el elegido por la audiencia para ser el expulsado de la casa de 'Gran Hermano 20', el que se sentaba en el sofá del debate con Ion Aramendi después de sus primeros días de vuelta a la realidad.

Cuando entró como concursante salía a la luz el conflicto con su hermano Marcos, el que iba a entrar a la casa, pero al saber que este era también concursante decidía no hacerlo.

Al saber esto y más detalles de su conflicto que ha contado Diego dentro de la casa, Ion Aramendi preguntaba por ello al recién expulsado en el plató: "¿Has hablado con tu hermano?" Lo que este respondía: "No". El que no tiene claro que si esto pasará o no: "Mi madre está bien, que es lo importante".

¿Está contento Diego con el concurso que ha hecho?

"Primeros días fuera de la casa, ¿has reflexionado? ¿Estás contento con tu concurso?", le cuestionaba también el presentador y este se explicaba: "He reflexionado mucho y me he quedado muy tranquilo. Creo que podía haber dado mucho más, pero estoy contento con lo que he podido hacer".

Diego también reflexionaba acerca de "qué huella cree que ha dejado" entre sus compañeros: "Buena o, al menos, yo me llevo una buena imagen de muchos de ellos y espero que alguno también se la lleve de mí, al menos José María o Patri, no me ha dado tiempo a mucho más".

El que aseguraba que le hubiera gustado haberse abierto con algunos de los concursantes con los que no ha tenido mucha relación: "Es verdad que, al principio, me junté a unas personas, luego vi que la energía de Aquilino, de Paula o de Cristian era la que necesitaba a mi lado y cuando me quise juntar a ellos ya era tarde".