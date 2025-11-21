Patricia Fernández 21 NOV 2025 - 01:50h.

Iñigo y Edurne se alejan y esto provoca lágrimas y que ella se desahogue con Jonay en el confesionario: "Es un tóxico"

Sandra, prima de Edurne, tajante contra Íñigo tras sus celos por Jonay en 'Gran Hermano 20': "La intenta agazapar"

La conexión entre Iñigo y Edurne surgía desde el primer momento en 'Gran Hermano 20', incluso antes de entrar en la casa ya que se conocían en el 'casting', lo que fue a más cuando ambos pasaron la primera semana juntos en la pajarera y que ha continuado, pero desde que salieron de este lugar que solo habitaban ambos, los problemas empezaban a surgir entre ellos hasta tan punto que en este momento no se dirigen la palabra.

Las dudas empezaban a surgir en Iñigo cuando pensaba que su relación con Edurne estaba yendo a menos desde que se incorporaron a todo el grupo en la casa, lo que le confesaba a ella, pero las conversaciones picantes, dormir juntos y los acercamientos entre ellos continuaban.

Que ella estaba más cerca de Jonay era algo que Iñigo lleva pensando días, pero después de que Edurne respondiera a la pregunta de con qué chicos se vería para algo más dijera su nombre, el del canario y Raúl, Iñigo aseguraba haber "tomado una decisión".

Momento en el que decidía sincerarse sobre lo que piensa con Edurne: "He salido de la burbuja de la pajarera y no termino de sentirme contigo como ahí, sé honesta". Lo que ella no entendía: "¿Qué más quieres? Dormimos juntos, estoy todo el rato contigo". Y él seguía explicándose: "No es eso, no son actos, es la sensación. No siento esa cercanía contigo, no siento que acudas a mí como antes, me siento desplazado y que ha evolucionado hacia Jonay y hacia mí se ha ido, ¿te gustaría que como relación congenio mejor con Patri?

Iñigo, que priorizó su relación con Edurne y prefirió no intentar nada más, le decía que tiene la sensación de que esto ha pasado igual: "No me he dejado llevar como en la calle y mi sensación es que te estoy perdiendo, que cada vez estás más lejana y me está afectando. Pues corto y no pierdo más el tiempo".

Iñigo se rompe tras su dura conversación con Edurne

Después de esta conversación, Iñigo se rompía por completo y Edurne terminaba en el confesionario, al que se unía Jonay. "Con Iñigo se acabó, dice que nuestros caracteres no son compatibles. Era todo maravilloso y ¿por tu inseguridad con Jonay ya no? Que le vaya todo muy bien, pero él por su lado y yo por el mío", preguntaba ella al Súper, mientras Jonay se desahogaba con Almudena, con la que terminaba llorando: "Me he llevado hostias en la vida por ir de cara, siempre he sido el malo y aquí me está pasando lo mismo".

Y cuando Jonay se unía con Edurne al confesionario, esta se desahogaba con él, entre risas: "Iñigo está raro, es un tóxico de mierda, que le aguante su madre". Algo que no gustaba al defensor de Iñigo: "Mi amigo está llorando y ella descojonándose de él, nada más que decir". Algo que también comentaba la prima de Sandra, a la que no le gustaban los celos del concursante, como ella definía.

Pero Almudena no era la única con la que se desahogaba Iñigo, también hablaba sobre esto en la habitación con José Manuel: "Estoy pasándolo mal con alguien que está diciendo que hay otras personas para tener una relación". Momento en el que Aquilino y Lorena le hacían una broma y este se cabreaba mucho con ellos: "No tenéis ni idea de lo que estoy hablando, el día que estés llorando y pasándolo mal voy a ser así. Estoy hablando con él en privado, aprende a saber cuando callarte, ¿yo me he reído? ¿qué más necesitas?"

Y llegaban otros de sus compañeros a la habitación preguntando por lo que estaba pasando, entre ellos Edurne, Iñigo les explicaba lo que había pasado y saltaban chispas entre algunos de ellos.