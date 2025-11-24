Patricia Fernández 24 NOV 2025 - 00:53h.

Parece que entre Patricia y Cristian ha surgido una especial complicidad en las últimas horas en la casa de 'Gran Hermano', los dos han tenido una conversación muy larga en las que han hablado de sus vidas a altas horas de la madrugada y en la casa piensan que hay conexión entre ellos.

Cristian, mientras hablaban de la vida, se daba cuenta de que Patricia tiene los ojos "igual que los de su hija" y ella confesaba que él era la persona que menos pensaba que iba a caerle bien. "Por lo que sea, hablando nos entendemos", decía él y tenían claro que querían volver a tener una conversación como esa: "Pero a unas horas más normales".

Después de esto, Patricia le contaba a Lorena que habían estado hablando de madrugada en la cocina: "Cuando hablas con él es todo muy guay". Como le explicaba la reacción de Edurne al enterarse de esto: "Me ha preguntado que si me mola, no te estás dando cuenta en una situación... me he quedado un poco blanca".

Por su parte, Cristian hablaba sobre esto con Edurne. "Su forma de pensar en más como yo, es una persona con la que hablo y me siento muy cómodo, hay una cosa que me gusta mucho de la gente, que no se acabe la conversación", le explicaba él a su compañera y Edurne le contaba que le había dicho a ella que creía que le puede gustar.

Rocío, a Desirée: "Creo que Cristian quiere con Patri"

Mientras tanto, Rocío le contaba todo lo que estaba pasando a Desirée: "Hay salseo, creo que Cristian quiere con Patri, ayer no se vinieron a dormir, hasta las 9 de la mañana no se han venido al cuarto".

Y en la fiesta Cristian se confesaba sobre esto con José María: "Con la mayoría he sentido buen rollo y amistad, con la única, un poco, ha sido con Patri, pero no ha sido físicamente, ha sido al hablar. Es verdad que está bien".