Pedro Jiménez 24 NOV 2025 - 22:04h.

Los chicos alucinan al ver las imágenes de Claudia con Gerard en la hoguera: “Parece que no hay cámaras”

Algo histórico ha ocurrido durante la última entrega de 'La isla de las tentaciones 9' emitida este lunes en Telecinco. Y es que, después de que Gilbert recibiera la sanción de salir expulsado de la última hoguera de los chicos tras su épica huida a 'Villa Playa', los chicos han podido ver el resto de las imágenes de Claudia con Gerard (en su lugar) y han tomado una decisión clave en su paso por República Dominicana.

Los chicos no han dado crédito al ver cómo Claudia y Gerard siguen avanzando y de qué manera. Darío, el más indignado de todos, lo ha tenido claro desde el primer momento: "Gilbert necesita tener a su novia delante para que le diga a los ojos por qué le está haciendo eso", ha señalado, mientras que Rodri, por su parte, ve como una "necesidad" que Claudia le de una explicación a la cara a su compañero. "Sí o sí", se ha escuchado entre los chicos.

Sandra Barneda ha querido indagar un poco más, preguntándose que de qué tipo querían que fuera esa explicación y ha sido el propio Rodri el que ha nombrado una posible "hoguera de confrontación". Y es que los chicos han visto unas imágenes de Claudia y Gerard que Gilbert no ha visto, algo que Juanpi ya ha avanzado que se lo contarán al detalle, para no "ponerle a Gilbert una venda en los ojos".

Darío ha nombrado -de nuevo- una posible hoguera de confrontación: "Me gustaría, si se pudiera, solicitársela. Que el chaval se ponga delante de ella y que le explique las cosas". Sandra Barneda les ha preguntado si creen que Gilbert entenderá eso y los chicos, al unísono, han afirmado que sí. Pero, como bien ha recordado la presentadora de Telecinco, una hoguera de confrontación tiene sus consecuencias y el hecho de decidir por él supone un riesgo absoluto y total.

"Es la primera vez en la historia de 'La isla de las tentaciones' que vosotros, los compañeros, convocáis una hoguera de confrontación en lugar de vuestro compañero. Bajo vuestro propio riesgo y responsabilidad le voy a trasladar la petición a Claudia. Ella, libremente, decidirá si acepta o no acudir a la hoguera de confrontación", ha indicado una Sandra Barneda que anunciaba también que en caso de que Claudia no acudiera, debería abandonar la aventura "sola y sin poder hablar con Gilbert".

Pero, en caso de acudir y aceptar la hoguera de confrontación, ambos podrán decidir si quieren abandonar juntos, separados o, por el contrario, regresar a sus respectivas villas. "Es necesario. Me duele por él, pero va a ser lo mejor", ha subrayado Darío. Los chicos se han ido de la hoguera con aspavientos y conscientes de la decisión tan trascendental que acababan de tomar.

Y es que, sin duda, cuando Gilbert huyó a la otra villa no se imaginaría para nada que lo peor todavía estaba por llegar. Algo que los chicos sí han podido ver, al completo. Y no han podido alucinar más. Una fiesta de las chicas que ha acabado con un apasionadísimo beso, tocamientos y tensión sexual por los aires entre Claudia y Gerard... sin control. Y confesiones de todo tipo, con un Gerard diciéndole a Claudia que si no fueran malos de vez en cuando la vida "no sería divertida".

Las palabras de los chicos reaccionando ante esto han ido desde "asco" hasta "calentón", pasando por las dudas que han tenido de cómo reaccionaría ante esto Gilbert. Pero las imágenes no han acabado aquí. El sexo entre Gilbert y Claudia ha sido el protagonista en las siguientes imágenes que Gilbert tendría que haber visto y que los chicos han podido visualizar... sin poder indignarse más al respecto. "Si yo viese eso me da un ataque", ha indicado Darío.

Pero, por si fuera poco, las imágenes se han sucedido, con Claudia y Gerard protagonizando la famosa escena de sexo en el jacuzzi que pudimos ver la semana pasada. ¿Quieres ver todo al completo?

