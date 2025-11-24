Pedro Jiménez 24 NOV 2025 - 22:38h.

Las imágenes que ha visto Helena en su segunda hoguera de su pareja Rodri le han dejado destrozada. Y muy "dolida". Tanto que la participante de 'La isla de las tentaciones 9' ha hecho el amago de ir a la otra a villa hasta en dos ocasiones, desesperada y preguntándole a Mayeli que dónde está la "otra casa" una y otra vez. Sandra Barneda ha tenido que intervenir para frenar sus intentaciones de hacer algo que ya hemos podido ver en alguna ocasión en lo que llevamos de aventura.

"Todo a la mierda", ha dicho una Helena muy indignada mientras veía a Rodri y Olatz pasándoselo muy pero que muy bien en el jacuzzi de 'Villa Montaña'. Y sobrepasando todos los límites con la que es -y tiene pinta que será- su tentadora favorita. Mientras tanto, Helena y el resto de chicas, muy enfadadas con la actitud del, como se ha definido en alguna ocasión, coach motivacional. "Os lo juro que estoy soltera a partir de ahora", ha confesado Helena, en caliente, que no ha parado de arrepentirse por su actitud en su villa con Barranco, muy diferente a la que ella ha visto de su novio.

Cuando han terminado las imágenes, Helena ha reaccionado de manera impulsiva y se ha ido directa a la otra villa: "Voy a hablar con mi novio", ha señalado, ante el "no puedes" de Sandra Barneda. "Lo necesito", ha añadido la joven, entre lágrimas. "Aguanta", le ha dicho la presentadora de Telecinco en varias ocasiones, agachándose con ella y poniéndose en su lugar. "Es súper duro... estoy enamorada de él", ha indicado Helena, con los ojos totalmente vidriosos.

Sandra Barneda le ha dado su espacio y cuando Helena parecía desahogarse en la playa, ha cogido y se ha marchado de nuevo en un segundo amago a la otra villa. "Voy a hablar con mi novio", ha dicho la pareja de Rodri. "¡Helena, me lo has prometido!", ha subrayado Sandra Barneda. Mientras tanto, hemos visto a una Helena preguntando una y otra vez a Mayeli que "dónde está la otra casa".

Helena, fuera de sí, no veía más solución que ver a su novio... hasta que finalmente, gracias a sus compañeras y Sandra Barneda, ha entrado en razón y se ha sentado definitivamente junto al resto de chicas. Finalmente, las imágenes se han acabado para Helena: "A lo mejor estoy hablando en caliente, pero ahora mismo le odio", ha dicho una Helena completamente destrozada.

Sin duda, hay un momento remarcable y que nos ha dejado a todos con el corazón como un puño, que ha sido cuando Helena ha roto a llorar al ver las imágenes de su novio Rodri y su tentadora, Olatz. Imágenes en donde podemos ver una gran afinidad entre el madrileño y la vasca en 'Villa Montaña'. Miradas, gestos que lo dicen todo y confesiones de todo tipo. Y una Helena que ha visto que "se gustan" y cuyas imágenes han provocado sus lágrimas desconsoladas: "Creo que no está pensando ni en mí".