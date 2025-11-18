Patricia Fernández 18 NOV 2025 - 00:29h.

Después de la fiesta y en la piscina, Gilbert se deja llevar y acaba besando a Noelia

Claudia, de 'La isla de las tentaciones 9', completamente destrozada tras volver a ver Gilbert en 'Villa Playa': “Estoy en ‘shock”

Compartir







Gilbert vivía una primera hoguera llena de emociones, en la que descubría que Claudia ha caído en la tentación con Gerard por lo que terminaba irrumpiendo en 'Villa Playa' para recriminarle esto y, cuando llegaba a 'Villa Montaña' destrozado recibía el apoyo de sus compañeras, en especial de Noelia, con la que terminaba olvidándose de todo.

Gilbert y sus compañeros se distraían de todo lo que habían visto en las hogueras con las solteras en la villa a la noche siguiente, una divertida fiesta con juegos que propiciaban el acercamiento entre ellos.

Noelia y Gilbert estaban más cerca que nunca, los que incluso llegaban a darse un pico mientras se pasaban el hielo y, tras muchas risas y bailes, ambos decidían meterse juntos a la piscina, donde hablaban y pasaban un momento a solas, de lo más íntimo, donde Gilbert le recordaba lo que había pasado durante la fiesta: "Antes con el hielo, no me lo esperaba, ¿eh?"

Gilbert se lanza y besa a Noelia en la piscina

Noelia, cuando ambos estaban muy cerca, preguntaba a Gilbert en qué pensaba y este se sinceraba: "Pienso en muchas cosas, cosas que no se dicen, se guardan y se hacen". Y tras estas palabras, Gilbert se lanzaba a besar a la soltera.

Mientras ambos se besaban en la piscina, todos sus compañeros reaccionaban desde fuera. "Se están liando", decía Érika sorprendida, mientras Juanpi le pedía silencio para no interrumpir el momento: "Cállate".

Pero la sorpresa ante este momento invadía 'Villa Montaña' con todos pendientes de lo que estaba sucediendo en el agua y terminaban gritando el nombre de Gilbert, entre aplausos, tras haber caído en la tentación: "¡Bravo!"

Esto hacía saltar la alarma en 'Villa Playa' y Claudia, mientras disfrutaba del momento con Gerard en el jacuzzi, le decía algo a sus compañeros: "Eso es un beso, no hay otra opción, mirad la hora". Y el resto hacían cábalas de quién de todos podría ser.