Ana Carrillo 25 NOV 2025 - 15:38h.

La compañera de Sandra Barrios y Mayeli Díaz ha explicado cómo se sintió al verse hundida por televisión

Darío reacciona a las imágenes de Almudena llorando en la hoguera en 'La isla de las tentaciones 9': "El drama es grande"

Compartir







La segunda hoguera de las chicas de 'La isla de las tentaciones 9' ha sido muy dura para todas ellas, pero especialmente para Almudena Porras, que se ha roto por completo al ver las imágenes de su novio, Darío Linero, cada vez más cerca de Cristina y sospechar que podrían haberse besado porque se taparon con un cojín cuando estaban abrazados en las hamacas.

"¿Esto qué coñ* es? Siento que estos once años han sido una mentira, qué pena que España vea esto, yo creo en el amor, no me nace ver a otra persona como le miro a él, siento que estoy enamorada de la persona incorrecta. Tenemos una vida juntos, ¿cómo me va a cambiar?", decía la malagueña, que no podía parar de llorar y que gritaba del dolor que le producía sentir que su relación se terminaba por una deslealtad de su pareja.

Tan desgarrador era su llanto que sus compañeras corrían a abrazarla y a levantarla del suelo, y tan desesperada se encontraba la andaluza que le pedía consejo a Sandra Barneda, a la que le confesaba que no se veía capaz de superar un dolor tan grande: "¿Qué hago? Ayúdame, tú que sabrás más de la vida, ¿tú crees que voy a poder salir de esta?". La presentadora le respondía entonces: "Estoy convencida. Necesito que seas fuerte, te lo dije desde el principio. Esta experiencia no es solo para tu relación, es para ti".

Unas imágenes muy duras a las que su protagonista se ha tenido que enfrentar ahora, unas semanas después de la grabación del programa. Verlas por televisión ha sido "complicado" para ella, tal y como ha explicado en sus stories de Instagram: "Verme así y revivir aquello es complicado, pero voy a llevarlo lo mejor posible".

Lo que la está ayudando a la hora de ver imágenes como la de su segunda hoguera es la cantidad de apoyo y cariño que recibe a través de las redes sociales: "No puedo estar más agradecida, hay personitas tan bonitas detrás de todo esto que solo puedo daros las gracias, vuestros mensajes me llenan el corazón, me fascina que os pueda transmitir tanto a través de una pantalla".

"Ojalá pudiera contestaros a todos, pero sois muchos; de verdad, gracias por tanto", ha añadido Almudena en su story, donde muestra que el aluvión de mensajes directos que ha recibido en Instagram tras la emisión del programa 10 de 'La isla de las tentaciones 9', en el que se la ve completamente rota en la hoguera por las imágenes de Darío.