Ana Carrillo 25 NOV 2025 - 15:11h.

Darío ha compartido un vídeo en Instagram en el que reacciona a las imágenes de Almudena rota de dolor en la hoguera

Las palabras de Sandra Barneda a una Almudena rota tras ver las imágenes de Darío en 'La isla de las tentaciones 9': "Nunca se acaba el mundo, quiero que lo sepas"

Almudena Porras se ha roto por completo en la segunda hoguera de las chicas de 'La isla de las tentaciones 9' al ver las imágenes de su novio, Darío Linero, con su tentadora favorita, Cristina. La malagueña ha llorado, ha gritado, se ha abrazado a sus compañeras y hasta le ha pedido consejo a Sandra Barneda para superar el dolor que estaba sintiendo en ese momento, en el que pensaba que su relación de once años había sido una mentira: "No le reconozco, parece que ha venido a esto. Desde el primer día, no está pensando en mí. Ahí está el verdadero Darío, no va a encontrar a una mujer como yo ni volviendo a nacer".

En ese momento de desgarro absoluto, comenzó a llover con fuerza en República Dominicana, hasta el punto de que la presentadora tuvo que usar un paraguas. Las imágenes han sido acompañadas por la canción 'La Perla', de Rosalía y Yahritza y Su Esencia, que dice así: "Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabr*n. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial".

Han sido muchos los espectadores de 'La isla de las tentaciones 9' los que han reaccionado a las duras imágenes de Almudena, mostrándole en redes su completo apoyo. Quien también ha reaccionado ha sido el propio Darío, que ha compartido en Instagram un vídeo en el que se pasea por su habitación mientras suena 'La Perla'. "El drama es grande, pero si encima se pone a llover y suena este temón de fondo...", ha escrito en un su publicación, en el que muchos le han dicho que se sienten decepcionados por el daño que le ha causado a la malagueña.

"España ya no cree en el amor", es una de las frases más repetidas, ya que, durante su desgarro, Almudena se preguntó cómo los espectadores iban a seguir creyendo en el amor si uno de los miembros de una pareja que lleva junta once años sobrepasaba muchos límites en un par de fiestas en Villa Montaña. También le han dicho a Darío en su post que su familia no se equivocó al dudar de él, pues Almudena destapó en la hoguera que los familiares del malagueño le dijeron que únicamente confiaban en que ella no cayera en la tentación, pero que no ponían la mano en el fuego por él.