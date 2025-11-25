Lara Guerra 25 NOV 2025 - 23:54h.

Bayan Al Masri empatiza con Almudena tras su dolorosa hoguera en 'La isla de las tentaciones 9'

'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 11, completo

Compartir







En el programa de ayer, España se sentía unida ante la destrozada y desconsolada Almudena. Tras 11 años de relación con Darío, la pareja acudía a 'La isla de las tentaciones 9' con ganas, según la concursante de "demostrar a España que existe el amor como los de antes"; sin embargo el destino de la pareja cambió su rumbo por completo. Esta dolorosa hoguera de Almudena ha hecho que exconcursantes como Bayan, reaccionen en redes sobre ella.

La pareja de Darío Linero visualizaba en aquella table unas imágenes de su novio rozando los límites con Cristina y el sospechar que podrían haberse besado porque se taparon con un cojín, dejaba a una Almudena completamente devastada.

"¿Esto qué coñ* es? Siento que estos once años han sido una mentira, qué pena que España vea esto, yo creo en el amor, no me nace ver a otra persona como le miro a él, siento que estoy enamorada de la persona incorrecta. Tenemos una vida juntos, ¿Cómo me va a cambiar?", detalla la malagueña entre lágrimas y gritos.

Bayan Al Masri se posiciona en redes del lado de Almudena ante su sufrimiento en la hoguera

Entre todos esos llantos, la concursante se arropaba en los brazos de sus compañeras que por desgracia, no podían calmar ese arrollador sentimiento. Sin dudarlo buscaba el consejo hasta de la propia presentadora: "¿Qué hago? Ayúdame, tú que sabrás más de la vida, ¿tú crees que voy a poder salir de esta?". La presentadora le respondía entonces: "Estoy convencida. Necesito que seas fuerte, te lo dije desde el principio. Esta experiencia no es solo para tu relación, es para ti".

Al ritmo de 'La perla' de Rosalía, las imágenes dejaban a una España empatizando al completo con la pareja de Darío. Y como no, muchos de los seguidores del reality o compañeros de otras ediciones como Bayan Al Masri se posicionaban del lado de Almudena: "No tengo palabras. Me ha dolido escuchar ese "¿cómo va a creer España ahora mismo en el amor?"