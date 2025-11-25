'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 11, completo

¡Dale al 'play' y disfruta del undécimo programa de 'La isla de las tentaciones 9', al completo!

La explosiva hoguera de confrontación entre Gilbert y Claudia en 'La isla de las tentaciones 9': él estalla al descubrir que ha tenido sexo con Gerard y acaban rotos

Compartir







Tras la decisión sin precedentes de los chicos de convocar una hoguera de confrontación entre su compañero Gilbert y la novia de este, Claudia, los dos tienen la oportunidad de verse las caras ante Sandra Barneda y explicar sus comportamientos, con alguna sorpresa que otra inesperada para ambos.

Además, Juanpi vivirá un programa lleno de emociones, en donde hará saltar la 'luz de la tentación' en 'Villa Playa' tras dejarse llevar con su tentadora favorita, Mara. Por otro lado, el andaluz reaccionará al reencuentro que protagonizaron su madre y su pareja Sandra... y no podrá evitar romperse.