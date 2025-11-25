Logo de telecincotelecinco
Logo de La isla de las tentacionesLa isla de las tentaciones
A la carta
Programas completos

'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 11, completo

P11 - La hoguera de confrontación de Gilbert y Claudia La isla de las tentaciones Temporada 9 Programa 11
El programa completo.telecinco.es
Compartir

Tras la decisión sin precedentes de los chicos de convocar una hoguera de confrontación entre su compañero Gilbert y la novia de este, Claudia, los dos tienen la oportunidad de verse las caras ante Sandra Barneda y explicar sus comportamientos, con alguna sorpresa que otra inesperada para ambos.

Además, Juanpi vivirá un programa lleno de emociones, en donde hará saltar la 'luz de la tentación' en 'Villa Playa' tras dejarse llevar con su tentadora favorita, Mara. Por otro lado, el andaluz reaccionará al reencuentro que protagonizaron su madre y su pareja Sandra... y no podrá evitar romperse.

PUEDE INTERESARTE
Temas