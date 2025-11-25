Ana Carrillo 25 NOV 2025 - 18:00h.

Juanpi Vega ha compartido un vídeo de su madre y el resto de su familia viendo su enfrentamiento con Sandra Barrios

Sandra Barneda le anunció a Sandra Barrios que la hoguera no había terminado para ella, aunque para sus compañeras sí. En ese momento, la gaditana se quedaba muy sorprendida y especulaba con que se presentaría allí una chica que le dijera que había tenido algo con su novio, Juanpi Vega, pero quien se presentó realmente fue la madre de su pareja, Carmen, con la que protagonizó un rifirrafe cargado de tensión.

Al verla, Sandra se lanzaba a darle un abrazo, pero Carmen se encontraba totalmente impactada porque esperaba ver a su hijo y no a su nuera. Era entonces cuando la joven comenzaba a cargar contra Juanpi e informaba a su suegra de que le había sido infiel con una chica en Granada. Carmen se quedaba muy sorprendida, pero le recordaba que ella también había sido infiel a su hijo al besarse con Andrea antes de saber que Juanpi le había sido desleal.

Además, Carmen le decía a su nuera que la quería mucho y que le había dolido mucho que no le hubiera hablado con respeto, ante lo que Sandra le pedía perdón y le pedía comprensión, explicándole que se encontraba muy nerviosa por haber descubierto que Juanpi le había sido infiel antes de entrar a 'La isla de las tentaciones 9'.

Juanpi ha grabado para sus stories la reacción de su madre al verse en televisión: Carmen se ríe mucho y saca unas 'peinetas', que es uno de los gestos que hizo Sandra Barrios en el primer programa de esta edición del programa de Telecinco.

En el salón de su casa se ve que están otros familiares y amigos de Juanpi, que hacen el mismo gesto que Carmen, que se muestra muy contenta al verse en televisión por primera vez enfrentándose a su nuera para defender a su hijo y revelar que si en su relación hay deslealtades a los dos años de estar juntos prefiere que salgan del programa por separado.