Ana Carrillo 25 NOV 2025 - 16:50h.

Gilbert ha reaccionado en Instagram a las imágenes de Claudia Chacón en la segunda hoguera

Gilbert no pudo estar presente en la segunda hoguera de los chicos de 'La isla de las tentaciones 9' como sanción por haberse saltado las normas y haber ido a Villa Playa para hablar con Claudia Chacón tras ver en la primera hoguera su acercamiento con Gerard Arias. Para su novia también hubo sanción, ya que quiso hablar con él cuando lo encontró en su villa: Sandra Barneda le comunicó que no podría ver las imágenes y que tendrían que ser sus compañeras las que le contasen lo que iban viendo en la tablet.

Claudia quiso saltarse la prohibición en varias ocasiones, pero sus compañeras, especialmente Mayeli Díaz, le pedían que hiciese caso a las normas para poder ver imágenes en la próxima hoguera. Fueron la novia de Álvaro Rubio y Sandra Barrios las que le fueron transmitiendo lo que veían en la tablet: que Gilbert se besaba "con pasión" con su tentadora favorita, Noelia.

La mallorquina se mostraba muy preocupaba y, tras convencerse de que Gilbert no se había besado con su ex, Mari, se hundía y admitía que no le gustaba nada saber que su novio se estaba dejando llevar con una chica porque cree que él no es así: "Que no, tío... es que no me lo creo, esto no es posible. Que yo sé que me quiere, es imposible. Juro que cada día me levanto y pienso que me siento mal por cómo se siente y no se está sintiendo mal. Si de verdad estás mal después de ver mis imágenes no coges y te metes a una tía en la cama".

Al ver este estallido por televisión, Gilbert ha querido responder a Claudia con un vídeo que ha compartido en Instagram, en el que le recuerda que ella también ha caído en la tentación con su soltero favorito: "Estamos a la par". En su vídeo aparece bailando al ritmo de la canción de una conocida película de dibujos animados: "Soy como tú, tú eres igual, todos los pueden comprobar".

Para que no quepa duda de que se dirige a la estudiante de Derecho ha escrito: "Cuando Claudia se queja de mis imágenes".