Pedro Jiménez Miguel Salazar 25 NOV 2025 - 00:11h.

En la última entrega de 'La isla de las tentaciones 9', hemos vivido un reencuentro que quedará marcado para siempre dentro de esta edición del reality más famoso de la televisión. Se trata del de Sandra, que al terminar su tensa segunda hoguera, la presentadora Sandra Barneda le pediría que se quedara para recibir una visita cuanto menos inesperada... ¡y tanto que inesperada! La madre de Juanpi, Carmen, ha aparecido para sorpresa de todos, en un reencuentro lleno de tensión, confesiones y reproches.

Y es que ante la pregunta de cómo cree que debe de estar su hijo después de que Sandra cayera en la tentación con Andrea, la madre de Juanpi lo tiene claro: cree que no debe de estar pasando un buen momento, algo que rápidamente ha sido rebatido por Sandra. "Le importé tres mierdas el segundo día", ha apuntado la pareja de Juanpi. Tras un pequeño intercambio de palabras, la madre de Juanpi le ha señalado que estuviera "tranquilita" y la tensión ha aumentado por momentos.

"Que te cuente tu hijo la experiencia que ha vivido. No se puede hablar contigo", ha dicho Sandra, por su parte. Sandra Barneda ha intervenido para pedirle a Sandra que le contase a su suegra todo lo que ha hecho con Andrea en su villa y esta se ha abierto por completo: "Me trata bien (Andrea), no me chilla, no me dice cosas feas... tú sabes cómo me habla mi hijo. Yo no aguanto que una persona me trate como una mierda", ha dicho una Sandra que cree que ya al final se estaba olvidando de ella misma estando con Juanpi.

La madre de Juanpi, Carmen, ha apuntado que cree que la relación entre Sandra y su hijo está prácticamente terminada: "Y si no lo está no me gustaría que siguiera con él. Me está contando que no le gusta nada de mi hijo". Además, Sandra le ha dicho una y otra vez que su hijo es infiel, algo que le ha dolido mucho.

La madre de Juanpi se rompe

Ya dejando atrás la tensión, hemos vivido también un emotivo momento cuando Carmen ha reconocido que todo esto le da mucha pena y que "no se lo esperaba", llegando incluso a romperse por completo: "Yo la quiero mucho...", ha dicho una Carmen descompuesta y sin entender que Sandra le hubiera hablado así. Ya por último, Carmen le ha dado algún consejo que otro a Sandra antes de despedirse de este reencuentro con su nuera, pero la tensión ha vuelto a saltar, sin llegar ninguna de las dos a un acuerdo en común.

"Prefiero que se vaya solo", ha dicho, por último, la madre de Juanpi. Un beso frío entre las dos ha puesto el punto y final definitivo al reencuentro de ambas... que incluso para despedirse han tenido de nuevo otro pequeño rifirrafe.

La sorpresa de Sandra al encontrarse con Carmen

Sandra no daba crédito al ver entrar a Carmen, la madre de Juanpi, en la hoguera. Una y otra se reencontraban en un momento muy íntimo y lleno de sinceridad, donde la pareja de su hijo no se cortaba al hablar de él. "No reconozco a tu hijo, me da vergüenza", le dice al entrar.

Carmen se esperaba a Juanpi en la misma hoguera, pero solo Sandra la recibía para actualizarle el estado de su relación. Su nuera se quedaba a cuadros con todo lo que le contaba. "Me he quedado muerta", le decía muy sorprendida.

Sandra se abría y le desvelaba a su nuera que su hijo compartió ante todos que se había grabado teniendo sexo con otra joven. Además de eso, la participante le señala el episodio de la confesión de Juanpi sobre su madre, que aseguró que le atraía. Carmen, mientras, alucinaba.

La reacción de la madre de Juanpi al ver cómo Sandra cae en la tentación

Carmen, la madre de Juanpi, revisa junto a Sandra las imágenes de la infidelidad de la pareja de su hijo. La mujer se queda a cuadros y le llega a decir que no se esperaba verla en dicha situación.

"Es de vergüenza. Primero porque no me gusta ver estas cosas y menos verlo con otra persona para mí ahora mismo no la estoy reconociendo", decía Carmen. Sandra, por su parte, se defendía asegurando que Juanpi le había sido infiel a ella mucho antes.

Carmen no da crédito al ver las imágenes de todo lo que ha pasado junto a Sandra

Carmen visualiza unas imágenes en las que Sandra, la pareja de su hijo, tiene un acercamiento con Andrea. La madre de Juanpi se queda alucinada con la actitud de Sandra, quien le explica los motivos por los que se comporta así.