Ana Carrillo 25 NOV 2025 - 17:22h.

Álvaro Rubio ha imitado a la reacción de Mayeli Díaz en la hoguera al ver sus imágenes con Érika Portillo

Mayeli Díaz ha vivido su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 9', en la que se ha enfadado mucho y se ha sentido completamente decepcionada con su novio, Álvaro Rubio, por estar continuamente al lado de Érika Portillo en Villa Montaña y por haberle dado la cita cuando ella se lo prohibió expresamente porque no soporta a la andaluza desde que supo que su pareja le fue infiel con ella.

"Que me voy, yo me piro de aquí. ¡Que no! Que me voy a mi casa, se han besado en la primera hoguera", decía una decepcionada Mayeli, que se marchaba de la hoguera pisando fuerte al pensar que su novio se había besado con la mujer con la que ya le fue desleal antes de entrar en 'La isla de las tentaciones 9': "Me ha mentido... sí que le gusta".

Al ver su estallido en la hoguera, la reacción de Álvaro ha sido crear un vídeo para Instagram imitándola. "Mayeli con sus tacones al ver mis imágenes en la hoguera", ha escrito el ex de Alba García en su post, en el que se le ve imitando la reacción de la ecuatoriana, que cogía la tablet, la paraba, la volvía a dejar en el atril y se marchaba por el pasillo de antorchas amenazando con marcharse a su casa. "Tengo miedo", ha comentado Álvaro junto al vídeo, en el que ha aclarado que se trata de un contenido de "humor".