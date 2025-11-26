Ana Carrillo 26 NOV 2025 - 08:00h.

Manuel González está convencido de que Darío se va a arrepentir de su acercamiento con Cristina

Darío reacciona a las imágenes de Almudena llorando en la hoguera en 'La isla de las tentaciones 9': "El drama es grande"

La segunda hoguera de las chicas de 'La isla de las tentaciones 9' ha sido muy dura para Almudena Porras, que ha visto el acercamiento entre su novio, Darío Linero, y su tentadora favorita, Cristina, con la que estuvo acostado en una hamaca abrazados y taparon sus caras con un cojín, sembrando así la sospecha de un posible beso entre ellos.

Unas imágenes que rompieron por completo a la compañera de Sandra Barrios, que lloró, gritó y aseguró no creer más en el amor y sentir que su relación de once años había sido una mentira: "¿Esto qué coñ* es? Siento que estos once años han sido una mentira, qué pena que España vea esto, yo creo en el amor, no me nace ver a otra persona como le miro a él, siento que estoy enamorada de la persona incorrecta. Tenemos una vida juntos, ¿cómo me va a cambiar?".

Manuel González, colaborador de 'El debate de las tentaciones', ha asegurado en sus stories de Instagram que se le "rompe el alma" al ver a la malagueña tan afectada en la hoguera y ha revelado que cree que es totalmente cierto su dolor: "Esto es real, esto es tener el corazón roto".

"Darío, te has equivocado, hazme caso, yo me equivoqué, pero tú te has equivocado fuerte, esta chiquilla merecía la pena, hazme caso", ha añadido el exnovio de Lucía Sánchez, que se ha atrevido a decirle a Darío que considera que se va a arrepentir por haber hecho daño a su novia y que cree que no debería seguir acercándose a Cristina porque considera que le merece la pena cuidar su relación de once años.

"Hay veces que se nos va la olla pero a ti es que se ha ido pero bien, después te vas a arrepentir, hermano, te lo dice un perro viejo", ha sentenciado el exconcursante de 'Supervivientes', que ha repetido en muchas ocasiones que se arrepiente profundamente de haberle hecho daño a su por aquel entonces novia, Lucía Sánchez, por haberse liado con Stephany y con Fiama Rodríguez en 'La isla de las tentaciones 3', haciendo que su relación saltase por los aires.