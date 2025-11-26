Almudena se deja llevar más que nunca y tiene su mayor acercamiento con Borja

Laura Ceballo 26 NOV 2025 - 22:52h.

La última hoguera de las chicas supuso un antes y un después en la vida de Almudena. Al descubrir las imágenes de su novio Darío con su Cristina, su tentadora favorita, se vino completamente abajo, protagonizando, sin duda, una de las hogueras más desgarradoras de la historia del programa.

Eso sí, al volver a Villa Playa, a pesar de haber sufrido una de las mayores decepciones de su vida, si no la mayor, Almudena tomó la decisión de vivir su reality y dejarse llevar con Borja, el soltero con el que más cómoda se ha sentido desde que comenzó su experiencia en República Dominicana.

En una nueva fiesta, Almudena ha accedido a protagonizar un intenso juego con él. Y es que todos sus compañeros les han retado a juntar nariz con nariz y a aguantarse la mirada en esta posición durante 30 segundos. La complicidad y la química han quedado a la vista de todos los presentes.

Y es que, tras este nuevo acercamiento con él, Almudena no ha dudado en sincerarse con Sandra y Andrea: "¿Sabéis qué siento hoy? Que no me conozco a mí misma. Si por lo que sea mi relación con Mario acabase, no pensaría en tener una relación con nadie, pero sí que iría a Tenerife a verle. Lo tiene todo". Y no solo eso. Almudena también se ha expresado con el equipo del programa: "Con Borja siento un poco de vértigo por estar tan bien y tan a gusto con una persona que no es mi pareja. En cada momento voy a hacer lo que me nazca, que ya es hora de dejarme llevar yo".

Su acercamiento en la piscina

Pasado un rato, la novia de Darío y el tentador decidían meterse en la piscina. Y era precisamente en ese baño cuando Almudena decidía abrirse con él: "Cada vez estoy más a gusto contigo". Y, como era de esperar, él también aprovechaba para expresarle cómo se siente cuando está con ella: "Cuando salgas del programa y pongan las cámaras y veas cómo te miro... Solamente cuando veas cómo te miro, entenderás algunas cosas".

Pero eso es algo que ella ya vez. Y, tras sus confesiones, ambos se abrazaban y protagonizaban su mayor acercamiento hasta el momento activando la luz de la tentación en Villa Montaña. Un acercamiento que después continuaba en las hamaca: "Yo a lo que siento por ti no le pongo ni le voy a poner nombre. El destino sabe, yo siento que tú me encantaste desde el primer momento. Me pones nerviosa, una mirada vale más que mil palabras".

Darío continúa poniéndose al límite con Cristina

En una fiesta en 'Villa Montaña', Cristina se acerca a Darío hasta que apenas quedan unos pocos centímetros entre ellos. Él le reclama su ausencia durante la noche, a lo que ella le responde pícaramente: "¿Me has echado de menos? ¡Darío, si estoy siempre en busca tuya!".

"No puedo tener todo el rato a Cristina porque al final me intimida y me da pánico que se me vaya la cabeza y le dé un beso o algo. Entonces prefiero mantener un poco las distancias", confiesa en su momento a solas.

Sin embargo, hay veces que se le complica. Un ejemplo de ello es cuando ambos se tumbaban acaramelados en el porche. "Cuando estamos a solas se pone más acaramelada y yo también, no lo puedo negar. Soy persona de carne y hueso y ella es una chica súper atractiva", señala.