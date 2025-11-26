Patricia Fernández 26 NOV 2025 - 23:02h.

Desde que Álvaro y Mayeli llegaran como pareja a 'La isla de las tentaciones 9', las dudas en su relación quedaba latente, ella le pedía que no se acercarse a Érika si estaba como tentadora, después de que le pusiera los cuernos con ella, y él era incapaz de abrirse en la villa al pensar lo que podría estar pasando con su novia.

El gran batacazo para Mayeli llegaba cuando se enteraba que Álvaro le había dado la primera cita a Érika, lo que le hacía estallar por completo en su primera hoguera, marchándose antes de que acabase y creyendo que su novio estaba avanzando a pasos agigantados con la soltera.

En su villa, Mayeli ha sido capaz de abrirse a sus compañeras, pero no a los solteros, teniendo más de una disputa con alguno de ellos, en especial con Aitor, con el que sobrepasaba todos los límites en la última fiesta, al que llegaba a lanzar un vaso, completamente sobrepasada, mientras discutían.

Mayeli se escapa de 'Villa Playa' durante la noche para ir en busca de su pareja

Esa misma noche, Mayeli se marchaba muy afectada a dormir y, en medio de la noche, hacía algo que nadie se esperaba en ese momento. Ante lo mal que lo estaba pasando en todos los sentidos, decidía levantarse de la cama y marcharse directa a buscar a su novio irrumpiendo para sorpresa de todos en 'Villa Montaña' mientras unos y otros hablaban tranquilos en el jardín.

"Álvaro, ¿qué coñ* estás haciendo? Eres imbécil", entraba gritando Mayeli, entre lágrimas, mientras algunas de las solteras y Darío les separaban y Álvaro gritaba muy afectado: "Amor, por favor, no estoy haciendo nada".

Tirados por los suelos y ahogados en lágrimas, Mayeli le recriminaba todo lo que había visto y él se rompía por completo mientras le rogaba: "Yo me voy, no puede ser. Por favor, estoy enamorado de ti".

Álvaro acaba tirado por los suelos ante las palabras de Mayeli: "Te voy a poner los cuernos"

"Tú ya no tienes novia, te vas a cagar, ¿querías jugar a esto? Te voy a poner los cuernos en tu cara, tiéntate con otra tía, gilip*", le recriminaba ella mientras hacían que se marchase de la villa y él se quedaba completamente hundido y tirado por los suelos: "Por favor, no..."

"Beata, escóndete, pedazo de zo*", gritaba Mayeli mientras y Érika no dudaba en contestar: "¿Qué has dicho? Va a venir esta aquí a insultarme con la cara de mierda". Todo mientras Mayeli recorría el camino de vuelta a la villa.

Álvaro volvía con sus compañeros casi sin poder hablar: "Sabía que no lo iba a entender, no estoy preparado para esto. Lo siento por todo". Mientras Érika reaccionaba a esto: "Que no ha hecho nada y me tengo que sentir yo mal... mira cómo está, que se le va a salir el corazón de la boca".

Tras este tensísimo momento, Mayeli volvía a la cama y Álvaro se desahogaba con el resto de la villa, muy nervioso: "¿Has visto todo lo que me ha dicho? Se va a ir con otro. No me podido ni ser buen compañero porque he entrado mal, he estado cohibido en todo momento porque sé que ella es así".

Mayeli, expulsada de 'La isla de las tentaciones', habla con Sandra Barneda de su irrupción en la villa

Pero esto no era la única vez que Mayeli perdía los nervios y se saltaba las normas de 'La isla de las tentaciones', momentos antes de marcharse a 'Villa Montaña', ella había perdido los papeles contra Aitor mientras discutían, lo que hacía que Sandra Barneda le comunicara la decisión del programa ante este momento: "Los miedos a veces traspasan cualquier lógica, pero lo que no puedo tolerar es un acto de violencia lanzando ese vaso hacia uno de los solteros, traspasaste de manera intolerable las normas de 'La isla de las tentaciones' y estás expulsada". Algo que ella explicaba.

Como también le contaba el motivo por el que decidía irse a la villa: "Me pueden los nervios y la impulsividad. He dicho un montón de sandeces y tonterías, mi único escape ha sido coger e irme".

Mayeli explicaba que después de su paso por la isla ha dejado de confiar en él: "No quiero estar con él, me he dado cuenta que sí le gusta Érika y me hace pensar que todo lo que hemos vivido es mentira y que le tenía que haber perdonado los cuernos que me puso antes de entrar aquí".