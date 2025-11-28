Ana Carrillo 28 NOV 2025 - 00:33h.

Ana López, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha arremetido contra Almudena por cargar contra su amiga

Iván, marido de Patricia, se pronuncia en 'Gran Hermano 20' sobre si cree que su mujer tiene complicidad con Cristian: "Me da pena"

Ana López está siguiendo 'Gran Hermano 20' y ha estallado en sus stories contra Almudena por su conflicto con Patricia. La razón de la indignación de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' es que es amiga de la valenciana y no quiere que se ponga en duda que es una buena amiga.

La relación entre Almudena y Patricia saltó por los aires tras una monumental bronca que provocó que la de Tomelloso estallara contra su compañera y decidiera cortar todo vínculo con ella: "Me apuñalaste y ya se ha quedado ahí. No quiero saber nada de ti. Que se ha acabado. Que no me hables, que no me mires".

"Como si no existo. Te has portado muy mal conmigo. ¡Déjame en paz!", añadía en otro de sus enfrentamientos Almudena, que aseguraba que Patricia la había traicionado y que era "una mala amiga". A Ana López no le ha gustado nada escuchar eso de "mala amiga" porque conoce bien a Patricia y la considera una buena amiga, por lo que ha cargado en sus stories de Instagram contra la manchega.

"Estoy que me va a dar algo", ha comenzado diciendo la novia de Borja González, que reconoce estar "viviendo muy intensamente" el concurso y que le ha pedido a sus seguidores que le digan si están de su lado porque considera inconcebible que alguien piense que Patri es mala amiga.

"A Almudena se le ha llenado la boca diciendo que es mala amiga, pero precisamente una de las grandes virtudes que tiene Patri es que mejor amiga no puede ser, lo da todo, pero es que hay que conocerla", ha añadido la empresaria, que ha terminado su discurso con un rotundo mensaje para Almudena: "Lo que pasa es que no te puedes llamar amiga si la conoces de una semana; lo siento, somos pocas las privilegiadas que somos sus amigas".