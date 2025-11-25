Gran Hermano 25 NOV 2025 - 17:25h.

Su relación parece irreparable y más después de las últimas broncas que han protagonizado en la casa de 'Gran Hermano 20'

Desirée no se corta y da su más sincera opinión a Patricia sobre su conflicto con Almudena en 'Gran Hermano 20': "Yo hubiera dicho…"

Almudena y Patricia no 'esconden el hacha de guerra'. Los enfrentamientos entre las dos concursantes se suceden en las últimas horas y no parece que la cosa se vaya a calmar entre ellas dentro de la casa de 'Gran Hermano 20'. Además, la última gran bronca que han protagonizado tiene sabor a sentencia. Todo ocurrió durante los últimos posicionamientos, en donde Almudena le recriminó a Patricia su comportamiento, lo que hizo que estallara un fuerte choque entre las dos.

"Me apuñalaste y ya se ha quedado ahí. No quiero saber nada de ti. Que se ha acabado. Que no me hables, que no me mires", le dijo Almudena a Patricia cada vez más nerviosa, palabras que nos hacen ver que la relación entre ellas está prácticamente rota. La tensión fue aumentando, con una Patricia que no se iba a acobardar en ningún momento: "Estoy en mi casa como tú".

Tras este primer intercambio de palabras, Almudena le llamaría "mala" a Patricia para posteriormente señalarla que ha sido "una desagradecida" con ella: "Como si no existo. Te has portado muy mal conmigo. ¡Déjame en paz!". Un "qué ridícula" de Patricia hacía estallar por completo a Almudena, que acababa yéndose del salón de 'Gran Hermano 20' completamente fuera de sí.

Salta la tensión como nunca entre Patricia y Almudena

Patricia y Almudena han pasado de ser un gran apoyo la una para la otra en la casa a no poder evitar tener conflictos cuando coinciden en la misma habitación, aunque estén rodeadas de sus compañeros.

Almudena tiene claro que Patricia “no es buena amiga” y que la ha traicionado. Mientras Patri no entiende la actitud que tuvo con ella desde que saliera de la pajarera: “La palabra amiga nos la ponemos en la boca y pierde el valor muchas veces”.

Lo que está claro es que la tensión no falta entre ellas y la bronca que tuvieron en el salón es claro ejemplo de ello. “Lo que mejor se te da hacer es callar y hablar por detrás. Quien se acuesta con niños se levanta meada”, le decía Patricia, a lo que Almudena reaccionaba: “No te voy a decir yo con quién se acuesta cada una…”. Y esto no gustaba nada a su compañera: “Si tienes algo que decirme me lo dices a la cara”.