Lara Guerra 27 NOV 2025 - 22:49h.

Iván, marido de Patricia se pronuncia sobre la conexión entre Cristian y su mujer en la gala de 'Gran Hermano'

Una nueva gala remueve todos los acontecimientos de la semana y uno de ellos es la complicidad tan especial que hay entre Patricia y Cristian. Ambos tuvieron una conversación larga y profunda hasta altas horas de la madrugada que ha dado mucho que hablar entre sus compañeros, ya que muchos de ellos consideran que hay una conexión muy especial entre ambos. Iván, marido de Patricia ha conectado con 'Gran Hermano' para comentarlo.

En primer lugar, sobre la semana complicada que ha tenido su mujer por los numerosos conflictos con la que era su amiga, Almudena, Iván comenta que "lo he estado viendo porque lo sigo todo lo que puedo. No me ha gustado mucho verla en algunos vídeos que parece que la atacan con cosas que le duelen".

Iván, marido de Patricia: "Yo estoy muy tranquilo, confío en mi mujer"

Por otro lado, el programa recuerda ese acercamiento entre Patricia y Cristian a través de vídeos; tras ello Jorge Javier no duda en preguntar a su marido por ello: "Creo que no ha sentido atracción por Cristian. Lo único que veo ahí es una relación de amistad y me da mucha pena que, por culpa de los comentarios de otra gente al final se tenga que separar de ese chico",

Cristian es un buen chaval, le da buenos consejos y tiene bastante talante a la hora de hablar...le transmite paz. Me da un poco de pena que se tenga que separar de él por el miedo a lo que yo pueda pensar. Yo estoy muy tranquilo, confío en mi mujer. Por otro lado, el presentador le pregunta si considera que al concursante le gusta su mujer, a lo que él sin pensarlo dos segundos asegura que "sí, eso si. El chico al principio, ahora ya no, confundió la relación de amistad. Pensó que ella sentía algo más o eso percibí desde fuera viendo lo que he visto"