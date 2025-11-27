Gran Hermano 27 NOV 2025 - 23:44h.

José Manuel se ha salvado de la lista de nominados que se juega este jueves, en la gala de 'Gran Hermano 20', la expulsión fulminante de la casa. Esto se traduce en que Patricia, Almudena y Paula se juegan una expulsión muy importante dentro de la casa: las dos primeras tienen una rivalidad que no parece que se vaya a rebajar si siguen ambas y la última, Paula, tiene claro que quiere seguir y llegar a una hipotética final. A la hora de dar los porcentajes desde el plató, los concursantes se han quedado muy nerviosos al ver las cifras... ¡y no es para menos! Hay una muy alta (el expulsado) que destaca por encima del resto.

Ha sido en una de las primeras conexiones de Jorge Javier con la casa, en donde ha explicado que esta semana "ha sido la leche para los cuatro nominados, Paula, Patricia, Almudena y José Manuel", en tono irónico. Tras estas primeras palabras, el presentador ha ido uno por uno preguntándoles qué tal están. La primera de ellas ha sido Paula, que ha confesado que estaba bien, con alguna subida y bajada, pero algo normal.

Almudena, por su parte, ha apuntado algo parecido a lo de su compañera: "En peores plazas he toreado". Posteriormente, ha llegado el turno de Patricia, que ha indicado que está "tranquila". José Manuel, quien instantes después se salvaría, confesaría que se va ya acostumbrando a la salvación.

Los concursantes, en shock en 'Gran Hermano 20'

Tras este primer intercambio de palabras, Jose Javier ha dado paso... ¡a los porcentajes ciegos! Unos porcentajes ciegos que, sin duda, destacaban por la alta cifra de uno de los cuatro (61.6%, 17%, 13,4% y 8%), lo que se traduce en que uno de los que se irá esta noche y abandonará la casa de Tres Cantos para siempre, lo hará y por goleada.

Los concursantes se han quedado en completo shock, escuchándose frases como: "¡Ala!", "por poco no se va...", "guau...", "yo esperaba algo igualado entre dos...". Y no es para menos. La audiencia parece que tiene claro quién no quiere ver más en la casa de 'Gran Hermano 20'. Más adelante, algunos concursantes (entre ellos, los nominados) han hecho sus vaticinios sobre quién creen que se irán, con opiniones muy variadas y diversas.