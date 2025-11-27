Gran Hermano Madrid, 27 NOV 2025 - 23:44h.

Tras las dudas de sus compañeros, los granhermanos se abren y dicen si sienten algún tipo de atracción

Desirée y Cristian han tenido ya varios acercamientos en la casa de 'Gran Hermano 20' que han generado el interés y la sorpresa del resto de sus compañeros. Como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, una y otro se abrazan y se acarician los brazos delante de todos.

"Quiero hablar de un cotilleo que ha ido creciendo en las utimas 24 horas", anunciaba en directo Jorge Javier Vázquez antes de dar paso a las imágenes en las que se acercan. Desirée le decía a Cristian que se parecía a su "abuela" porque tenía las manos "frías". El tonteo parecía ir a más y ambos se intercambiaban roces en la casa.

Mamadou, a solas con Cristian, se interesaba por saber si el granhermano siente algo por alguna persona de la casa. "¿Tienes un tipo en esta casa?", le preguntaba en el 'reality' de Telecinco. Cristian, por su parte, contestaba asegurando que se deja llevar por su intuición y la primera vibra que le transmite la persona.

Aroa les propone la prueba de fuego para saber si hay tonteo o no

Paula entraba en la conversación y preguntaba precisamente por Desirée. "Es muy guapa y me encanta su personalidad pero no he sentido...", compartía Cristian. Así que Aorea les proponía la prueba de fuego para saber qué hay entre una y otro después de que el rumor vaya 'in crescendo' en la casa de 'Gran Hermano 20'. "Haced la prueba de los diez segundos mirándoos a los ojos", les pedía.

Una y otro se reían e intercambiaban una larga mirada. Pero lo que no se esperaba ella es que su tonteo generase un cisma con Rocío, quien no ha dudado en cargar contra ella. "Ya me lo has hecho dos veces", le comentaba refiriéndose a sus acercamientos delante suya.

Desirée le decía a su íntima amiga que si alguien le puede gustar de la casa es Cristian. "Me hace gracia", le traslada.