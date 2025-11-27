Ana Carrillo 27 NOV 2025 - 18:19h.

Álvaro Rubio ha subido a Instagram un post muy significativo tras la emisión en televisión del asalto de Mayeli Díaz a Villa Montaña

Avance | Sandra Barneda alucina en la hoguera de las consecuencias de 'La isla de las tentaciones 9' de Mayeli y Álvaro: ¿Qué locura es esta?”

En el programa 12 de 'La isla de las tentaciones 9' se incluye la emisión del asalto de Mayeli Díaz a Villa Montaña para pedirle explicaciones a Álvaro Rubio por sus imágenes con Érika Portillo, que la ecuatoriana considera motivo de ruptura porque le pidió expresamente al manchego que no le diera una cita a la andaluza porque le había sido infiel con ella antes de entrar al programa y no quería que verla a su lado.

Álvaro se arrodilló para pedirle perdón y para expresar que se encontraba roto de dolor porque no había pretendido causarle ninguna inseguridad a la mujer que repetía que es su gran amor. Sus compañeros le arroparon y le animaron tras la marcha de Mayeli, que le aseguró que le iba a ser infiel mientras emprendía el camino de vuelta a Villa Playa.

El ex de Alba García se mostró completamente desolado y expresó su decepción con Mayeli porque no había tenido "ni un poquito de empatía" al verlo tendido en suelo llorando. Tras la emisión de esas imágenes en televisión, ha compartido una significativa publicación en Instagram, en la que canta 'Lado frágil', de Carín León.

"Y si ven que estoy llorando y por su nombre me desarmo, es normal, así la estoy sacando. Y si se me cruzan los cables, el chiste era desahogarme, déjenme solo con mi desmadre, no está mal si no me siento bien, hay que entender que a veces pasa y que el dolor se pasa", es el fragmento de la canción que Álvaro ha escogido para expresarse y desahogarse con sus seguidores, que le han mandado mensajes de cariño.

En el próximo programa, el lunes 1 de diciembre, se podrá ver su hoguera de las consecuencias con Mayeli Díaz, en la que verán juntos las imágenes de su paso por el programa y tendrán que darle explicaciones a Sandra Barneda sobre todo lo que ha ocurrido.