Gerard se arma de valor y confiesa a Claudia sus verdaderos sentimientos: Así ha reaccionado la pareja de Gilbert

La inesperada decisión de Gilbert y Claudia en 'La isla de las tentaciones 9' en su complicada hoguera de confrontación: “Lo necesito”

Compartir







Durante su momento a solas a orillas del mar Caribe, Gerard Arias se arma de valor para hacerle una confesión a Claudia nada fácil para él, no sin antes pedirle un poco de comprensión por ello.

Mientras Claudia se encontraba en la hoguera de confrontación con su pareja Gilbert, Gerard tuvo por primera vez un tiempo a solas desde que arrancó la aventura. "Al estar sin separarnos ni un minuto, no sabía muy bien lo que sentía", le señala. Por lo que, durante la noche, lo descubrió.

"Ayer pasó una cosa. Tú te fuiste, yo bailé y tuve un acercamiento con Almudena", se sincera. La cara de Claudia lo dice todo sobre todo cuando éste asegura que le gusta "un montón" y, aunque Gerard trata de excusarse en que él estaba viendo hasta dónde llegaba su acercamiento, la ahora pareja de Gilbert no se corta ni un pelo: "Me parece genial, haz lo que te dé la gana. Pienso que no has sido sincero realmente conmigo en ningún momento porque cuando tú ves a una persona, si te despierta algo, te lo despierta desde el primer momento. Creo que me has vendido la moto de una manera impresionante".

El manchego asegura que lo que le ha acabado desgastando ha sido "el ir tan rápido y el ir tan a saco", pero a Claudia no le sirve porque se lo podría haber dicho cómo se estaba sintiendo en todo momento o haberle sido sincero sobre sus sentimientos cuando volvió de su hoguera.

"Lo que sentía es que cogí, bailé con ella, la miré a la cara y dije 'Me gusta Almudena'", le afirma mirándole a los ojos. "No te estoy pidiendo ni que te cases conmigo, ni me importa lo que vayas a hacer después porque, sinceramente, me la pel* pero yo he sido sincera contigo en todo momento. Me da igual lo que me digas, me molesta -100 lo de Almudena, haz lo que te dé la gana. Me molesta que no hayas sido sincero conmigo y que no hayas sido una persona que diga la verdad", le recrimina ella justo antes de abandonar el lugar lanzándole un beso al aire. Un gesto al que Gerard reacciona contundentemente: "Vete con tu novio".

Almudena ya le había confesado su actitud a Claudia

En 'Villa Playa', Gerard decidía jugar a la botella "en honor a Claudia" mientras ésta se encontraba en la hoguera de confrontación con su pareja y, cuando le tocaba hacer una prueba a alguna de las chicas, su elección era clara: "¡Almu!".

Algo que le pareció bien en un principio a la andaluza pues "no tenía con quien jugar" y quería que se lo pasara bien, asegura. Sin embargo, a la llegada de Claudia a 'Villa Playa', decide contarle junto a Sandra lo sucedido durante la noche.

Y es que Almudena sentía pavor de que su compañera se enfadara con ella. "No pasa nada, amigos nada más", le respondía seria antes de preguntarle si podría llegar a ser una tentación para ella. "Es mi prototipo pero no siento que sea una tentación para mí, pero te lo dije desde el primer momento", le confiesa.

Sin embargo, desde este momento Claudia tenía la mosca detrás de la oreja porque le parecía "raro" que su compañera le diese tantas explicaciones.