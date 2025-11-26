Discusiones, lágrimas, reproches, una hoguera de las consecuencias y la confesión que ha dejado a Sandra Barneda sin palabras

Mayeli se cuela en ‘Villa Montaña’ en mitad de la noche y todo estalla por los aires con Álvaro en 'La isla de las tentaciones 9': “¡Te has quedado sin novia!”

La expulsión de Mayeli ha azotado las villas como un tsunami de tensión y enfrentamientos. La idílica relación entre las chicas puede tambalear de un hilo, haciendo que la paz se haya ido de Villa Playa: "Yo te dije que Gerardo era mi prototipo", le recriminaba Almudena a Claudia en una discusión en la que se han visto involucrados algunos de los tentadores.

Además, la alarma ha sonado en la villa de las chicas después de que Juanpi y Mara hayan pasado la noche juntos en la habitación. ¿Qué habrá pasado entre ambos para desatar la luz de la tentación? Pero no son los únicos que pasan la noche juntos y continúan su acercamiento, como Darío y Helena cada uno con su tentación.

Lágrimas, confesiones y reproches

Sandra Barneda ha avisado por megafonía en Villa Montaña de las novedades que ha desencadenado la irrupción de Mayeli en la casa de los chicos: "Álvaro, has sido convocado a una hoguera de las consecuencias". Las caras de las tentadores y el resto de sus compañeros han sido de sorpresa absoluta.

Mayeli y Álvaro han protagonizado una acalorada discusión en la hoguera de las consecuencias: "Te pone cachondo porque eres un puto cerdo, y esas son las imágenes que tienes. Después de lo que he visto, que me has mentido, no quiero estar contigo", afirmaba Mayeli muy tajantemente.

"¿Perdona? ¿Pero Mayeli, qué locura es esta? ¿Por qué lo habéis hecho?", preguntaba la presentadora, Sandra Barneda. Álvaro ha terminado la hoguera entre lágrimas por los suelos tras lo que ha reconocido ella: "Porque yo se lo pedí", afirmaba.

