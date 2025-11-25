Gran Hermano Madrid, 25 NOV 2025 - 00:55h.

Con el debate de 'Gran Hermano 20', la casa de Tres Cantos no tenía ni idea de lo que se les venía encima con una expulsión sorpresa pero, sobre todo, con las nuevas nominaciones que dejaron a todos los concursantes descolocados.

Sin embargo, en la casa ya se respiraba la tensión justo antes de arrancar el directo por un enfrentamiento entre Íñigo Tina y Mamadou Sacko cuando éste último decidía llamarle por el nombre de Iñaki.

Íñigo estalla contra Mamadou

Al escuchar el nombre con el que se refiere a él, Íñigo decide no tolerar más y cantarle las cuarenta a él y su amiga Aroa: "Y dale con Iñaki... ¿Te llamo 'tonto del culo'? Le estoy diciendo que no me gusta y lo vuelve a decir, tío".

Aunque el concursante trata de excusarse asegurando que "es una broma", a Íñigo no le sirve: "Es una broma que te digo que no me hace gracia y seguís. Yo sé que tenéis 22 años... Pero es que parece que os tengo que dar una lección". Algo sobre lo que les insiste Paula: "No le hace gracia, no le preguntes por qué. No le hace gracia, ya está".

"Parece que no lo entendéis. Es que el otro día pasó lo mismo y seguís igual", añade el granhermano ante la incredulidad de Mamadou: "No sabía que te lo tomabas al pie de la letra, yo pensaba que era un vacile nuestro, hijo. Relájate". "¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo, cuando algo no te haga gracia voy a seguir haciéndolo. A ver cuánto aguantas", responde tajante.

El enfrentamiento continúa...

Durante las nominaciones de la noche, Íñigo comentaba con Edurne lo sucedido antes del directo mientras el otro protagonista escuchaba la conversación. "Que tú también me has hecho bromas y yo no he llorado, Íñigo", le reclama el veinteañero.

"¿Quieres llorar de verdad?", le pregunta amenazante el granhermano. Ante la incredulidad de Mamadou sobre la capacidad de su compañero para conseguirlo, éste responde: "Ponme a prueba". La tensión continúa subiendo hasta que Íñigo decide optar por el silencio y darle la espalda, aunque no obtiene el resultado esperado: "Eres un maleducado ahora mismo, no digo que lo seas siempre". "¿Me tengo que callar más a ver si te callas?", le pregunta contundentemente.

