Cristian reconoce que Desiré no le atrae para tener algo mas que una amistad. La jerezana, por su parte, ya ha confesado que Cristian le gusta, aunque no quiere pareja

Con leche ilimitada, pero con la comida escaseando. La casa se esfuerza al máximo en superar la prueba semanal para no pasar hambre

Anabel Pantoja, Edi y Violeta entran a la casa en una noche de salvación con un privilegio en juego, el domingo en 'Gran Hermano. El Debate'

Desde el jueves, los nominados son Joon, Belén, Patricia y José Manuel, y las apuestas sobre quién será el próximo expulsado no paran. Los habitantes de la casa se están tomando la prueba semanal muy en serio, porque su mayor temor, al menos para algunos, es quedarse sin comida suficiente y pasar hambre.

Sed, al menos de leche, no van a pasar: Paula eligió el privilegio de leche ilimitada para toda la casa, renunciando a hablar con su novio por su cumpleaños. Aunque sus compañeros agradecieron el gesto, las tensiones entre los dos grupos siguen muy presentes. Íñigo continúa con su cruzada contra Joon, al que acusa de ser un estratega, y ha tenido también algún roce con Aroa por el “robo” nocturno de helado.

Aroa, por su parte, no logra arreglar las cosas con José Manuel, que insiste en que no la quiere como amiga. Y, hablando de amistades rotas, Jonay tiene a José Manuel entre ceja y ceja desde hace días. Así está el panorama en la casa de Tres Cantos.

Descubre aquí la última hora de Gran Hermano.