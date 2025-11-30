Antía Troncoso 30 NOV 2025 - 19:03h.

Rocío siente que Cristian se ha distanciado de ella y que la trata como "una más"

Rocío y Cristian empezaron su aventura en 'Gran Hermano 20' de la mano pues ambos tuvieron que pasar la primera semana de concurso en el Oasis donde se hicieron uña y carne. Sin embargo, tras las primeras semanas de convivencia en la casa oficial junto al resto de concursantes, la de Jerez de la Frontera siente que el feriante se ha distanciado de ella y se siente muy dolida.

Por la mañana, Rocío comentaba a Edurne y a su amiga Desirée que, durante la fiesta de anoche, Joon le comentó que Cristian estaba raro y ella intentó hablar con el pero, pese a su insistencia, este no le quiso decir nada. Algo que sentó muy mal a la concursante, ya que siente que Cristian no la valora igual que lo hace ella con él:

"Me duele porque yo lo he considerado "mío". ¿Qué me da a pensar ahora que venga aquí y me trate con todo el mundo? Que ha estado en el Oasis conmigo porque no había nadie más. Soy mongola", decía Rocío a lo que Desirée le daba la razón: "Yo tampoco noto que le tenga un favoritismo como ella se lo tiene a él".

Rocío aclara las cosas con Cristian: "Me has hecho una más"

Más tarde en el baño, Rocío hablaba sobre esto con Cristian y este le aclaraba las cosas: "Si te tengo cariño pero como ella (Desirée) está más contigo y yo estoy más con Joon y con la casa se reparte el porcentaje. Como no soy tóxico, no me enfado por esas cosas". Sin embargo, Rocío no se mostraba de acuerdo con estas palabras: "No tiene nada que ver. Nosotros hemos llegado aquí y te he seguido dando el mismo cariño, pero al ver que tu a mi no..."

El feriante, que no quiere que Rocío piense que no le tiene el mismo cariño que antes, le recordaba que ya le había dicho cuando estaban en el Oasis, antes que este distanciamiento ocurriese, que cuando entrasen a la casa iba a estar más con Joon y con el resto, ya que tenía que conocer más a la gente. No obstante, no conseguía convencer a Rocío: "No estás igual conmigo, lo he notado. No te digo que no me quieras, pero..."

Ante esto, Cristian reconocía su distanciamiento: "Un día tengo problemas, un día estoy rayado, otro quiero entrenar, otros estoy rayado, pues es verdad que se me olvida, pero te lo reconozco. Yo siempre voy a ser sincero, lo que tengo lo voy a decir", aseguraba.

