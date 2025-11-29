Lara Guerra 29 NOV 2025 - 17:19h.

Paula y Aquilino han tenido una gran conexión desde el primer momento que pisaron la casa de 'Gran Hermano 20' y desde entonces ambos se han mantenido unidos. Fue el momento en el que ella entró en la pajarería en el que su compañero comenzara a pensar que tal vez sus sentimientos hacia ella son diferentes a una amistad.

Paula ha llegado a pensar en varias ocasiones si cabe la posibilidad de que su novio haya malinterpretado todo y se preocupe. Desde el sofá Paula y Aquilino hablaban sobre cómo tratarse el uno al otro dentro de la casa, ya que ella no quiere que se pierda la confianza entre ambos: "Eres un gran amigo y mi gran apoyo".

Ante esto, Aquilino explica que "lo que me pasa contigo es que a veces pienso una cosa y otras veces otra. Mientras que estamos aquí, yo estoy disfrutando de ti y ya está. Lo vivió con normalidad y tengo las cosas claras en mi cabeza, pero claro...hay cosas que se me pasan por la cabeza y que no puedo evitar, pero intento no echarle cuenta.

Aquilino a Paula: "Aunque no quiera hacerme ilusiones, es inevitable"

Asimismo, el concursante explica que "son 24 horas que yo estoy aquí encerrado y que no es lo mismo. Seguramente fuera pensaría pues una más y ya está pero al estar aquí es diferente. Por ejemplo, es una gilipollez, pero cuando conectaste en directo y tantos saludos para tu novio, no me sentaron mal, pero me piqué y me parece normal lo tuyo, no tienes que cambiar nada. Al que le tiene que dejar cosas es a mí, ¿Qué te voy a decir yo a ti?".

Sin embargo, ella le asegura que quiere que estén bien y que hablen todo, a lo que él responde que "no es lo mismo que me de un abrazo a que me lo de Aroa. Me salen bromas contigo de forma natural, con el resto no significa nada pero me hace ilusión por una parte. Si veo que te ríes, aunque tengas las cosas claras pues yo pienso otras. Aunque no quiera hacerme ilusiones, es inevitable".