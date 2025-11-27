Rocío se moja y revela quién le cae peor de 'Gran Hermano 20': ''Con ellas he hablado menos''

Gran Hermano 27 NOV 2025 - 15:29h.

Aroa le pregunta a su compañera quién le cae mejor y quién peor de la casa

Rocío y Desirée se 'cargan' el confesionario de 'GH 20' y tienen un lapsus: "Creo que harina es con h"

Compartir







Aroa está aburrida mientras se maquilla junto a sus compañeros de 'Gran hermano 20' y decide hacer un ''cuestionario rápido'', la concursante quiere saber qué personas de la casa les caen mejor y peor a sus compañeros, muchos no se mojan, pero otros como Rocío, sí.

''Dos personas que te caigan mejor de la casa y dos personas que te caigan peor'', le pregunta Aroa a Rocío, que no duda en quién le cae mejor de sus compañeros: ''Desi y Cristian'', y se piensa quién le cae peor: ''¿Peor? En verdad me caen bien todos, tía'', pero acaba mojándose.

''Con Almudena he hablado menos, es que con los demás he hablado con todos en verdad. Con Patri también he hablado menos porque como estuvo en la pajarera la primera semana, pero me ha ayudado a ordenar el armario y todo'', revela Rocío a Aroa, que continúa con su juego.

Aroa le dice a Rocío que Belén ha sido una de las que ha afirmado que ella es una de la que mejor le cae en la casa y Rocío se alegra: ''Tú a mi también, Belén'', y Belén le explica por qué: ''Tengo grabado cuando abrieron la puerta de la cocina, tu sufrimiento, me ha calado tu sufrimiento''.

PUEDE INTERESARTE Pretenden que Aroa dude de sus afines y reniegue de ellos

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

Si quieres estar al día de todo lo que sucede en la nueva casa de Tres Cantos de 'Gran Hermano 20', ahora lo tienes súper fácil con los resúmenes diarios, además del minuto a minuto, y las dos señales 24 horas que encontrarás gratis en la plataforma de Mediaset Infinity: