Adriana Dorronsoro y Cristina Tárrega tienen claro que los originarios del país de la pizza y de la pasta tienen algo especial para la conquista, tal como se demuestra en 'La Isla de las Tentaciones 9'

La decisión de Juanpi con Mara tras ver la infidelidad de Sandra: "El camino del victimismo"

Cada vez que un italiano entra a 'La Isla de las Tentaciones' hay tema, y esta temporada no es la excepción. Sobre todo porque en la actual edición los originarios de este país mediterráneo vinieron por partida doble: son dos, los dos se llaman Andrea, y desde el comienzo llamaron mucho la atención de las novias.

Pero no es la primera vez que pasa. Simone Coppola fue figura en la temporada 3 de las Tentaciones y volvió a la carga como tentador en la temporada 8. Con sus dotes para la conquista, consiguió poner en jaque la relación de Tadeo y Sthefany y la concursante cayó en sus redes: cruzaron todos los límites en una noche apasionada. La pareja pudo reestablecerse, pero sin dudas el italiano demostró ser eficaz en el arte de tentar.

Ahora, aunque Andrea Calush no está flirteando con ninguna soltera en concreto, el otro Andrea sí que ha hecho honor a la fama de su país: Sandra perdió por completo la cabeza frente a él y se fundió en besos apasionados luego de la última fiesta que hubo en 'Villa Playa'. Tras ver las imágenes del engaño, el novio de Sandra, Juanpi, decidió avanzar en 'Villa Montaña' con su tentadora, Mara, y ya hicieron salta la luz de la tentación por los fogosos aproximamientos que han tenido. El quiebre del pacto de fidelidad está a punto de ocurrir. ¿Podemos señalar a Andrea como culpable?

Para los colaboradores de 'Vamos a ver', está claro que "ese acento" tiene su magia. "Todas sabemos que los italianos halagan mucho, son muy caballeros, elegantes... Son como los argentinos, que te camelan", ha dicho Adriana Dorronsoro, quien al parecer alguna experiencia ha tenido tanto con los que vienen del país de la botita como con los del país del mate y el asado.

Cristina Tárrega también habló con conocimiento de causa: "Los italianos siempre son 'voglio sposare con te' y después 'nothing'".

Dale Play al vídeo que encabeza este artículo para sumarte a este debate.