El andaluz salió de la segunda hoguera destrozado tras ver los besos de Sandra con Andrea que confirmaban su infidelidad

Infidelidad física o emocional, qué duele más según los colaboradores de 'La isla de las tentaciones 9': "Un beso no es nada"

Compartir







Juanpi y Sandra llevaban un año y medio de relación cuando decidieron presentarse como pareja para participar en 'La isla de las tentaciones 9'. Se conocieron a través de las redes sociales y así iniciaron su historia de amor. Según ha contado el andaluz él no estaba preparado para una relación, pues su intención era conocer a más chicas y, además, tiene dos personalidades: El 'Juanpi malo' que ha sido infiel a todas sus parejas y es ese 'alter ego' el que genera celos en Sandra, y el 'Juanpi bueno' que es el que se comporta como un novio fiel que respeta a su pareja. Antes de ver la infidelidad que protagonizó Sandra al besar a Andrea, los colaboradores del debate del mencionado programa ya auguraron un futuro más bien negro para los dos. Pero, ¿cómo actuará ahora Juanpi en 'Villa Montaña'?

El motivo por el que Sandra decidió besar a su tentador, el italiano Andrea

El debate de 'La isla de las tentaciones' es un espacio donde las parejas pueden defenderse de sus acciones o explicar por qué tomaron ciertas decisiones durante su paso por el reality. La semana pasada fue el turno para Claudia, Helena, Nieves, Sandra y Almudena que pudieron también visualizar imágenes inéditas de la experiencia de sus novios en 'Villa Montaña. Esta vez le ha tocado el turno a ellos: Darío, Gilbert, Lorenzo, Rodri y Juanpi han sido testigos de algunos momentos que no hemos visto en los programas anteriores. Entre ellos, se podía ver a Sandra sincerándose y hablando de por qué había tomado la decisión de sobrepasar los límites y besar al italiano: “Cuando me decís ‘estás muy seria, ¿qué piensas?’ Pienso en mí y en lo que quiero yo para mí. Si me beso con una persona es porque yo no siento lo que quiero con mi novio. ¿Por qué das un beso a otra persona que no es tu novio?", fue la explicación que dio la andaluza.

¿Qué hará Juanpi con su tentadora tras ver las imágenes de Sandra?

La segunda hoguera para los chicos de 'Villa Montaña' ha sido demoledora. Gilbert recibió su castigo por haberse saltador las normas y fue expulsado de ella, y Juanpi descubrió el beso de Sandra con Andrea que le destrozó por completo: "No puedo ver más. Esta no es mi novia, ¿por qué? ¡Qué sinvergüenza! Me falta el aire", decía el concursante desesperado. "No me lo merezco, yo estoy aguantando como un hombre. No me lo esperaba, no sé cómo me lo va a explicar. No me quiero, yo soy incapaz de hacer eso. No tengo ni saliva", señalaba Juanpi mientras abrazaba a Sandra Barneda.

Tras ver estas imágenes, ¿decidirá ir más allá con Mara o seguirá respetando a Sandra? Hemos hablado con los colaboradores del programa, Arantxa Coca, Suso Álvarez y Claudia Martínez para saber su opinión al respecto: "Al final va a caer porque va a ser un poco despechado", mencionaba la ex de Mario González. Una opinión que compartía su compañero Suso: "Edredoning, cien por cien".