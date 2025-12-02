Iñigo abandona la cocina tras un enfrentamiento con José Manuel

Gran Hermano 02 DIC 2025 - 17:02h.

José Manuel ha entrado en la cocina para ayudar a Iñigo y se ha llevado una contestación inesperada

Íñigo es el rayo que no cesa

La cocina de ‘Gran Hermano 20’ se ha convertido en un auténtico campo de batalla, cuando Iñigo y José Manuel se han cruzado en ella. Mientras el vasco estaba troceando algunos ingredientes del plato que estaba preparando, el míster ha intervenido para ayudarlo y se ha liado la mundial.

Al ir a coger una de las piezas José Manuel para pelarla, el que tiene sentimientos por Edurne ha saltado. “No me toques esa, que no la voy a pelar. Tú estás en el gimnasio ¿no? Pues vete al gimnasio, que no te has lavado ni las manos”, le ha dicho, con tremenda dureza. Unas palabras que no han sido muy bien recibidas por su compañero.

“A mí tú no me mandas, porque yo hago lo que me sale de los coj*****”, ha declarado el modelo. “Te lo digo dos veces porque me has mandado dos… A la tercera, te la devuelvo porque yo no me callo ni una. Que en la cocina trabajo yo, no trabajas tú, así que vamos a empezar de buenas”, añadía.

A esa reacción, Iñigo ha respondido con un arrebato: “Ahí tienes la cocina para ti toda, cabeza”, le ha dicho, mientras soltaba en la encimera el cuchillo con el que estaba pelando los ingredientes. “Es para que aprendas a hablar”, le reprendía José Manuel.

En todo este conflicto, ambos no han estado solos, ya que Desirée ha estado muy pendiente y ha tomado partido: “Cristian está igual con él porque contesta muy malamente. Has hecho bien, porque hay que cortarle el rollo a este chaval”, declaraba ella.