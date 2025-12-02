Gran Hermano 02 DIC 2025 - 15:10h.

Patricia se desahoga con Edurne en la pajarera

Cristian aclara a Patricia sus sentimientos por Desi en 'Gran Hermano 20': "Lo hablaré con ella"

Compartir







Patricia se va sola a la pajarera y rompe a llorar después de meterse en una discusión de Aroa en la que ella no tenía nada que ver. Edurne se entera de lo que está ocurriendo y se acerca a consolar a su compañera, que está enfadada y dolida tras todo lo sucedido en la casa de 'Gran Hermano 20'.

"No puedes meterte en nada que no te afecte a ti directamente. Llevas desde que has entrado de discusión en discusión, esta semana ibas a estar tranquila, tienes que centrarte en eso. Y relájate, que tampoco has matado a nadie", le dice Edurne a Patricia para intentar calmarla.

Pese a que Patricia intenta calmarse, no puede y Edurne sigue: ''Joonay está haciendo bromas, no te lo dice en serio, pero no entres, tía, que tú también eres más lista. Sé lista, tía, un poco la cabeza es que ha faltado dos segundos, que venga la otra a decirte, no sé que, no sé cuánto, para tú saltar, tía. Lo estaba viendo, es que hasta Íñigo me lo ha dicho''.

Acto seguido, Aroa entra en la pajarera y Patricia le pide disculpas entre lágrimas: "Me arrepiento porque me he metido donde no me llamaban. No he estado ahí. Yo no sé realmente lo que ha pasado'', Aroa acepta sus disculpas y ambas acaban perdonándose por la pequeña pelea.

PUEDE INTERESARTE Todos contra José Manuel, pero no en los posicionamientos

Gran Hermano 20', 24 horas en directo

Si quieres estar al día de todo lo que sucede en la nueva casa de Tres Cantos de 'Gran Hermano 20', ahora lo tienes súper fácil con los resúmenes diarios, además del minuto a minuto, y las dos señales 24 horas que encontrarás gratis en la plataforma de Mediaset Infinity: