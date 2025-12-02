Gran Hermano 02 DIC 2025 - 13:06h.

La noche de este lunes, Cristian y Aroa han protagonizado un intenso enfrentamiento en la casa de 'Gran Hermano 20'. Todo ocurría después de que los concursantes cenaran. Y es que, fue precisamente durante la cena cuando Aroa hizo algo que descuadró a Cristian y que le hizo saltar como nunca antes.

El que fue participante de 'Uno de GH20' considera que su compañera "le ha vendido" y esto es algo que hace muy a menudo: cree que cuando Aroa tiene una discusión, saca temas de otras personas y las vende para salir victoriosa.

"Te lo digo a la cara, eres una vendedora, eres conflictiva y no me gustas. Me has vendido a mí y has vendido a otra gente", comenzaba Cristian. Algo a lo que Aroa no dudó en dar respuesta: "Yo a ti no te conozco de nada, te conozco de tres días, tú no eres mi amigo y yo no tengo que guardarte a ti nada. Yo protejo a mis amigos y a mi gente cercana, tú no eres mi amigo, los mios son Belén, Aquilino, Paula...".

Cristian, a Aroa: "Eres insoportable"

"Tú misma me has reconocido que cuando pierdes los papeles eres mala y ahora dices que no, eres insoportable, cuando tu no estes aquí es cuando yo estaré mejor aquí", continuaba Cristian. Aroa se defendía argumentando que ella "dice las cosas a la cara". Era entonces cuando Cristian estallaba una vez más: "Eres una hipócrita, estamos discutiendo precisamente porque te estoy diciendo las cosas a la cara, te estoy diciendo que vendes a la gente y no te enteras".

"Debería darte vergüenza hablarme así, a mí y a cualquiera de aquí, que tengo 22 años...", finalizaba Aroa. Eso sí, Cristian, le respondía directamente sin rodeos: "Tienes más de 18 años y tienes pelos ahí para saber perfectamente qué decir, porque para vender a la gente también tienes 22 años, así que deja de victimizarte con la edad y con tus tonterías, y asume que la gente te diga las cosas a la cara que es lo que estoy haciendo yo".

