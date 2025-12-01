La actitud de Mayeli, su huida a 'Villa Montaña' y su acto violento, analizado al detalle por Suso Álvarez, Manuel González, Lucía Sánchez, Claudia Martínez y Andrea Bueno

Cada nuevo episodio que vemos de ‘La isla de las tentaciones 9’ nos deja más impactados que el anterior, en esta edición los participantes que van en pareja ya no van solo a poner a prueba su relación y dejarse tentar por los solteros, sino que también están comprobando cuánta paciencia tiene Sandra Barneda cada vez que deciden saltarse las normas para ir corriendo a abrazar a su pareja o abandonar una hoguera y llegar a la otra villa.

Si hay una participante que ha decidido saltarse todas las normas e incluso cometer un acto violento contra un compañero, esa ha sido Mayeli que se justificaba diciendo que no había “sido capaz de gestionar sus sentimientos” y que “esta situación le ha venido grande”. A lo que Sandra le respondía: "Los miedos, a veces, traspasan cualquier lógica, y lo hemos visto muchas veces en 'La isla de las tentaciones'. Pero lo que no puedo tolerar es un acto de violencia lanzando ese vaso hacia uno de los solteros", comunicándole así que estaba expulsada.

Esta actitud ha traído como consecuencia no solo su salida inminente del reality, sino también una nueva hoguera de las consecuencias donde verá todas las imágenes junto a Álvaro Rubio.

¿Qué hizo que Mayeli irrumpiese así en ‘Villa Montaña’?

Los colaboradores del debate, Suso Álvarez, Lucía Sánchez, Claudia Martínez, Andrea Bueno y Manuel González, han tenido la oportunidad de poder explicar en exclusiva para esta web cómo vivieron la huida de Mayeli a ‘Villa Montaña’ y por qué creen ellos que lo hizo: “Creo que Mayeli lleva en las venas el show más que los sentimientos”, responde Lucía Sánchez señalando que lo que quería era protagonizar un momento televisivo.

“Creo que la pena desconfianza, nunca se ha fiado el uno del otro jamás. Yo lo he vivido desde fuera con ellos, siempre ha habido esa desconfianza y en un pique tiraría para allá y por eso le fue a echar en cara las cosas a Alvarito. Yo conozco a los dos y creo que Alvarito lo va a pasar muy mal”, apunta Manuel que conoce muy bien a la pareja.

Claudia Martínez, ha empatizado con Mayeli porque cree que es una persona que, de puertas para afuera, puede parecer “muy segura, pero “dentro de ella tiene mucha inseguridad”, motivo por el que “al final, vio lo que hizo Álvaro el año pasado” y por eso la influencer admite que ella “también tendría miedo”.

¿Fue correcta la actitud de Mayeli en ‘La isla de las tentaciones 9’?

Tras ver el fuerte encontronazo que tuvo la novia de Álvaro Rubio con Aitor, un solero de ‘Villa Playa’, los colaboradores valoran si ha actuado correctamente: “Yo actuaría peor. No, es broma. Sinceramente, creo que después de ver como lo ha vivido ella desde la otra parte, no tendría que haberse vuelto a presentar y más con su pareja. Su relación no es que tuviera baches, es que tenía socavones”, apunta Andrea Bueno.

Claudia, nuevamente, también ha salido en su defensa: “La gente se va a echar encima, pero, al final, si tú le estás diciendo a tu novio que por favor no hagas una sola cosa y hace esa cosa todo el rato, pues es normal que se enfade”.

Por su parte, Suso, cree que Mayeli no lo ha hecho bien: “No actuaría igual que Mayeli, pero sí que me gustaría ver a mi pareja, dejar hacer, dejarla hacer su concurso hasta el final para poder observar cuál sería su comportamiento”.

Puedes ver las declaraciones al completo de cada colaborador dando play a los vídeos.