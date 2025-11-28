Si hubiese una opción de experimentar 'La isla de las tentaciones 9' tan solo 24 horas, los colaboradores de 'Vamos a ver' tienen claro en qué invertirían su tiempo

Las medidas que los colaboradores implementarían en 'La isla de las tentaciones': del cinturón de castidad al jacuzzi

A lo largo de las ediciones de 'La isla de las tentaciones' hemos podido comprobar a través de los concursantes que, pese a que pasen pocos días, es de tal magnitud cómo se viven las horas allí que hasta el amor más fuerte como puede ser el de Almudena y Darío tras once años de relación, puede tambalearse por completo. Hay personas a las que le gustaría ir en pareja y darse cuenta de si están con su media naranja y, otras, que preferirían ir como tentadoras, disfrutar de una buena fiesta y poner al límite a novios y novias de las diferentes villas. ¿De qué 'team' serán los colaboradores de 'Vamos a ver'?

¿Qué harías si estuvieses un día entero en 'La isla de las tentaciones'?

No es lo mismo imaginarlo que vivirlo, pero viendo cómo actúan las parejas - que entran seguras de sí mismas - y que con el paso de las horas su firmeza y confianza se va desvaneciendo con el sonido de las alarmas, si hubiese una opción de experimentar este reality tan solo 24 horas, ¿en qué invertirían el tiempo Adriana Dorronsoro, Pepe del Real y Giovanna González? Como siempre, han querido contestar con una sonrisa a todas las preguntas y tienen muy claro qué harían ellos en 'La isla de las tentaciones': "Iba a decir probar el jacuzzi, pero no porque tiene que haber ahí mucho fluido", dice Adriana entre risas.

Lo que realmente haría la presentadora es "disfrutar de esas playas maravillosas" y sí que le gustaría estar en una gran fiesta como las que se marcan en las dos villas, aunque para ella su favorita es la 'pool party', es decir, las que se hacen en la piscina, con bikini, buena música y juegos 'hot'. Por su parte, Pepe del Real no quiere ir a perder el tiempo y antes de pisar República Dominicana le pediría a su madre que "apagase la televisión".

¿Caerían los colaboradores en la tentación?

Nos han respondido como si fuesen solteros, pero ¿qué pasaría si lo hiciesen en pareja? ¿Serían capaces de aguantar la tentación de diez solteros en plena conquista? "Yo entiendo que es muy difícil cuando estás en una villa separado de lo que es la realidad, pasándolo bien. Al final como que te olvidas de lo que tenías, pero sinceramente no creo que no caería jamás en la tentación", señala Giovanna que está muy segura de sí misma. Pepe, por el contrario, cree que sí que caería porque el es "muy facilón". ¿Qué haría Adriana?

