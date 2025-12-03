Pedro Jiménez 03 DIC 2025 - 22:55h.

Así ha sido su último acercamiento en 'Villa Playa': "Ahora ya no te gusto claro..."

Desde que Gerard cambiase totalmente de rumbo en 'Villa Playa' comunicándole a Claudia que ya no seguiría tentándole -y confesando que es Almudena quien realmente le atrae en estos momentos- Claudia lo tuvo claro desde el primer momento: Aitor sería su tentador. Es por ello que desde entonces han tenido algún que otro acercamiento que nos da a entender que lo que hay entre ellos cada vez va a ir a más.

El último que han tenido, en la entrega de este miércoles de 'La isla de las tentaciones 9', son ya 'palabras mayores'. Todo ha comenzado con una Claudia haciendo un análisis así a modo informativo de cómo ha sido su 'relación' dentro de la villa: "La primera noche en la fiesta no hablamos tanto, luego como que por el día hablamos y yo también pensé como: 'Es el chico que más me gusta'".

Aitor, por su parte, ha subrayado que todo eso lo notó él, pero que cuando vio durante la entrega de collares que Gerard y ella (Claudia) se rieron, se temió lo peor: "Dije: 'Mierda'". La catalana ha confesado que ella sabía desde el primer momento que no iba a tener nada más con el modelo, pero que a pesar de ello, se dejó llevar: "¿Sabes cuando ves a una persona y dices: 'Me lo quiero tirar'". Aitor ha subrayado que es lo mismo que pensó de él y Claudia lo ha negado: "Contigo no".

"Es diferente", ha dicho Claudia, para posteriormente añadir Aitor un seguro "las que me conocen se enamoran". Un Aitor que ha aseverado que se "enchocha" rápido cuando le gusta una persona. Claudia, en ese momento, intentando captar su atención, le ha señalado lo siguiente: "Ahora ya no te gusto claro, porque como me he liado con el Gerard...".

"Al principio me hubiera dejado llevar más rápido, ahora no sé, sinceramente", le ha dicho un Aitor muy dubitativo y sin tener claro lo que ocurrirá entre ellos. Lo que está claro es que cada vez avanzan más dentro de la villa, acompañado de un cierto tonteo y habrá que esperar para ver si Aitor es de verdad una tentación para Claudia o no.