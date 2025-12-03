El dolor invade a Almudena al escuchar a Darío en 'La isla de las tentaciones 9' dudar de sus sentimientos por ella: “Esto está pudiendo conmigo”
Sin duda, si tenemos que descibrir con una palabra la última hoguera de Almudena en 'La isla de las tentaciones 9' es dolor. Un dolor que la ha invadido por completo, fruto de las palabras y ciertas actitudes que está teniendo Darío en 'Villa Montaña' con su tentadora, Cristina. Y es que, cuando parecía que la andaluza había atravesado su peor hoguera en una tormenta inédita en pleno programa de 'La isla de las tentaciones', la última que ha protagonizado no se ha quedado atrás.
Sin duda, si algo no se esperaría jamás Almudena sería que Darío dudase de los sentimientos que tiene hacia ella: "Me estás haciendo pedacitos tío", asegura una Almudena rota por completo y con el resto de compañeras, a su alrededor, inmutadas y sin creer lo que acababa de soltar Darío en su hoguera: hay veces que las palabras duelen más que otra cosa y Almudena acababa de escuchar cómo Darío confesaba, entre otras cosas, que está con ella "por miedo al cambio" y que en el último año se ha planteado dejar la relación en alguna que otra ocasión.
"Siento que esto ha sido muy fuerte", ha dicho una Almuena con los ojos vidriosos, tras lo que ha señalado que no se merece esas palabras. "Qué fuerte, dudando de nuestra relación... qué fuerte", ha indicado, para finalmente concluir con un sincero "estoy en shock ahora mismo". "Si no salgo fuerte... esto está pudiendo conmigo", han sido las últimas palabras de Almudena con una cara totalmente descompuesta y, como hemos dicho anteriormente, con el dolor por bandera.
Almudena se sincera con Borja en 'La isla de las tentaciones 9'
Durante la entrega de este miércoles de 'La isla de las tentaciones' también hemos podido ver cómo Almudena se ha sincerado con Borja en 'Villa Playa', en una conversación llena de confesiones. Y marcada por una frase de Almudena sobre su relación con Darío, con Borja como testigo directo: "¿Sabes lo que siento? Que lo nuestro va a acabar aquí. Por lo que estoy viendo es bueno... siento mucho dolor Borja", ha dicho una Almudena que le ha reconocido a Borja que se ha planteado en alguna que otra ocasión dormir con él, pero no lo ha hecho por algún motivo.
Borja, por su parte, se ha mostrado muy comprensivo con la actitud que ha tenido Almudena con él, a pesar de que su aventura esté resultando un tanto difícil: "Te conozco de hace diez días y eres cariñosa... hay relaciones que te apagan, pero a veces en esta vida es más importante dejar atrás a otras personas que descuidarse y perderse uno mismo", le ha dicho Borja, para finalizar la conversación con una sincera pregunta: "¿Tú quieres perderte?".