03 DIC 2025

Así han reaccionado en 'Villa Playa' y en 'Villa Montaña' con la llegada de Enrique y Andrea, la nueva pareja

Quiénes son Enrique y Andrea, la nueva pareja que llega a 'La isla de las tentaciones 9' esta noche

Con la expulsión de Mayeli tras saltarse las normas de 'La isla de las tentaciones 9' y, por tanto, la marcha de Álvaro, una nueva pareja llega a 'La isla de las tentaciones 9' para poner a prueba su amor.

Enrique, asturiano de 19 años, entraba a 'Villa Montaña', la que se encontraba solitaria, hasta que llegaban los chicos de la hoguera y se quedaban completamente sorprendidos al ver un nuevo compañero: "¿Ese chaval quién es?"

Todos se acercaban a darle la bienvenida al saber que era su nuevo compañero en la villa y este se presentaba, a los que les contaba que lleva un año y medio con su pareja y ellos le advertían de a lo que se enfrentaba: "Esto es muy duro".

Tras esto, llamaban a las solteras para que conocieran a Enrique. "Qué bien, otra vez el equipo al completo", reaccionaba Érika, que le preguntaba el problema que quiere solucionar en su relación y él se lo explicaba: "La desconfianza de ella hacia mi".

Lo mismo les pasaba a las chicas, una gran sorpresa se llevaban al llegar de la hoguera al ver a Andrea dentro de la villa, la que alucinaba al entrar: "Dios mío, no me puedo creer que esté aquí". Todas se presentaban, mientras Almudena aseguraba que "no se lo esperaba".

Andrea, sobre su pareja: "Me miente mucho, le puse hasta un GPS"

Andrea les contaba que llega a 'La isla de las tentaciones 9' porque no confía nada en su pareja: "Él me miente mucho, le puse hasta un GPS. Que yo sepa no me ha llegado a poner los cuernos, pero sí tontear con chicas. Es muy ligón, le encanta gustar". La que alucinaba al saber que Érika está en la villa: "No me jod*".

Después de estos primeros juntas, llamaban a los solteros para presentarle a Andrea y ella les contaba sobre ella: "Tengo 19 años, he venido con Enrique porque no confió ni un 1% en él, a mí no me gusta mucho la fiesta, tengo claro lo que quiero en un futuro y él me dijo que era todo lo que buscaba, pero a los meses le voy pillando mentiras".

Se genera tensión con Andrea cuando Claudia piensa que Gerard quiere tentarla

Andrea ha llegado por todo lo alto a 'Villa Playa', Claudia piensa que Gerard va a ir a tentarla y eso no le ha gustado nada: "Me estoy enfadando que te cagas, él está a fuego con la chavala, quiero hablar con él".

Lo que generaba tensión e incluso lágrimas de Claudia al escuchar las palabras de Gerard: "Si te molesta te tomas dos tilas, tú vas a tener con quien te salga de las narices y yo no puedo tener citas con nadie, ¿eso es lo que tienes que entienda?"

Y a Andrea dejando claras las cosas a Claudia sobre esto: "Tienes novio y me parece que le estás dando más importancia a Gerard que es un tentador, creo que no te tendría que parecer mal porque está soltero".