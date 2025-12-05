Antía Troncoso 05 DIC 2025 - 01:07h.

Las caras atónitas de los concursantes de 'GH20' al descubrir quién es el nuevo concursante expulsado

Durante la gala de esta noche, descubríamos el nombre del nuevo concursante expulsado de 'Gran Hermano 20' entre José Manuel, Belén y Patricia. Tras la salvación de Belén, la cosa se quedaba en un duelo, cuyo resultado dejaba a la casa completamente atónita al descubrir quién era el concursante que ha abandonado la casa para siempre. Además, el salvado hacía una gran entrada que no sentaba nada bien a muchos de los concursantes. ¡No te pierdas sus reacciones!

Antes de saber quién de ellos dos era el que debería abandonar la casa de Tres Cantos de manera definitiva, Patricia, que lleva varias nominaciones a sus espaldas comentaba cómo se sentía y lanzaba un dardo a varios de sus compañeros: "No me quiero ir. Aunque hay mucha diferencia en los porcentajes si se puede, que se intente y quiénes me habéis criticado y sido falsos os voy a dar pal pelo fuera". Por su parte, José María se mostraba muy seguro: "No voy a despedirme porque espero venir de vuelta"

Ya en la sala de expulsión, el presentador revelaba el resultado: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... José Manuel". En ese momento, Patricia rompía en llanto y abrazaba a su compañero mientras le decía: "Ten cuidado y sé bueno fuera. Ve lo positivo de lo que hemos vivido". Ambos coincidían en que se iban a quedar con lo bueno el uno del otro y José Manuel le daba un consejo: "Piensa con la cabeza. Haz tu concurso sola, ya te has dado cuenta de lo que hay"

Los concursantes en shock ante la expulsión de José María

José Manuel explicaba cómo se sentía ante su expulsión: "Los juegos son así unas veces se gana y otras se pierde" y, seguidamente, reflexionaba sobre el motivo de su expulsión: "A lo mejor como he discutido con Patricia no le ha gustado a la audiencia o que el otro día dijese que este no era mi sueño sino que mi sueño es ser modelo internacional y quizás a eso a la audiencia no le ha gustado".

En la casa, los concursantes descubrían quién se había salvado al ver cómo los cristales del confesionario se desempañaban dejando ver a Patricia en su interior. Tras un momento de desconcierto, la concursante abría las puertas del confe bajo la atenta mirada del resto y, muy emocionada, les decía: "Joderos que he vuelto". Una salvación que no ha sentado bien ha gran parte de la casa, los cuales no han podido ocultar sus caras de desagrado ante la vuelta de la Patricia y la expulsión de José Manuel.