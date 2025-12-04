Antía Troncoso 04 DIC 2025 - 23:41h.

Paula pide, entre lágrimas, a su novio José María que confíe en ella y no sienta celos por Aquilino

Aquilino está viviendo en la casa de ‘Gran Hermano 20’ un amor no correspondido. Desde la primera semana de convivencia el concursante hizo muy buenas migas con Paula, pero, con el paso de los días, sus sentimientos se han trasformado en amor. Una situación que puso a su compañera en una posición complicada, puesto que ella tiene pareja. En la gala y tras todo lo sucedido, la concursante habla con su novio José María. ¿Está celoso? ¿Tiene algo que recriminarle a Paula?

Los situación con Aquilino ha hecho que Paula este muy preocupada ante la posibilidad de que su novio haya podido malinterpretar las cosas desde fuera. Y es que el propio concursante ha llegado a manifestar que no puede evitar sentirse mal cuando ve a su compañera mandar saludos a su pareja. Ahora, la concursante, que tuvo ayer su conversación más sincera con Aquilino, en la que este le confesó sus sentimientos, tiene la oportunidad de hablar con su pareja y aclararlo todo con él.

José María pide a Paula que tome distancia de Aquilino: "Algunas cosas córtalas"

Así se lo comunicaba Jorge Javier en el confesionario: "Tienes noventa segundo exactos para hablar con una persona que ahora mismo te paso tras agotarse el tiempo la comunicación se cortara". En ese momento, José María saludaba a Paula, que rompía en llanto al escuchar su voz. Rápidamente la concursante tranquilizaba a su novio respecto a su relación con Aquilino:

"Te quiero mucho. No quiero que sientas inseguridad, no quiero que sientas celos. Aquilino para mi es un amigo y muchas veces tu sabes que las personas no pueden controlar sus sentimientos" Además, le hacía una especial petición: "Quiero que también reces por él para que no lo pase mal por no corresponderle", a lo que su novio le confesaba que "aunque le cuesta hacerlo" está rezando por él.

José María, aprovechaba la llamada para pedirle a Paula que "cortase" algunas actitudes cariñosas con el concursante: "Yo también te quiero un montón, pero, por el bien de los tres, tanto nuestro como de Aquilino, hay algunas cosas que hay que distanciar. No te digo que te distancies de él porque es tú apoyo y es tu amigo. Algunas cositas córtalas".

El novio de Paula sobre la declaración de amor de Aquilino: "Me preocupa"

Al comienzo de la gala, Jorge Javier Vázquez conectaba con José María para preguntarle cómo se encuentra ante todo lo acontecido entre Aquilino y Paula y este se sinceraba con el presentador: "Estoy un poco preocupado. No le gusta hacer daño a nadie y se la ve agobiada. Está intentando ver de qué forma llevarlo para no hacer daño a ninguno. Me preocupa por ella más bien", aseguraba.

Aunque, José María también confesaba a Jorge Javier que ciertas actitudes de Aquilino le habían molestado: "Sabe que hay una relación. Si es verdad que tienes unos nos sentimientos, si de verdad quiere a Paula, o como dice él está enamorado, lo mejor es verla feliz, ¿no? Y no lo está haciendo".

Además, pese a que se mostraba muy seguro de los sentimientos de Paula hacia él, aseguraba que esta debería cambiar un poco su actitud: "Ciertos comentarios, chistes o el entrelazar las manos debería intentar evitarlo por el bien tanto mío como de Aquilino para que tampoco lo pase mal y tengan una buena estancia en la casa".