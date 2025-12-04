Gran Hermano Madrid, 04 DIC 2025 - 23:53h.

La concursante está triste y su marido, preocupado por su cercanía con Cristian

Iván, marido de Patricia, se pronuncia en 'Gran Hermano 20' sobre si cree que su mujer tiene complicidad con Cristian: "Me da pena"

Compartir







Patricia ha mostrado por primera vez en todo su paso pro el concurso 'Gran Hermano 9' su preocupación por su buena amistad con Cristian. Una y otro han tenido una bonita relación en la convivencia. Se acercan, se miran, tienen conversaciones profundas...

En una de las últimas charlas, ambos han reflexionado sobre los tatuajes. Patricia se sinceraba y le explicaba el significado que tienen estos, concretamente los que lleva en su brazo. "Este supeone que soy yo cuando cumplí los 30, como que he alcanzado ya lo espiritual ", le contaba mientras el otro sonreía. Después de este acercamiento en el sofá, Patricia compartía con sus compañeros su emociones.

Jonay, a Patricia sobre su relación con Cristian: "Te está mirando siempre"

Jonay le confesaba que Cristian suele pensar en ella. "Te está mirando siempre", le dice. Con Edurne ha sido con la que más profundamente ha hablado sobre esta relación y sobre su marido, quien ha seguido compartiendo su inquietud por esta cuestión.

"Yo sé que le gustas", le dice Edurne. Patricia, en un primer momento, está convencida de que esto no es real. Pero poco a poco va retrocediendo y piensa en su pareja. "¿Tu marido se puede rayar?", le pregunta su compañera. "En este punto creo que sí", confiesa.

Edurne le aconseja que piense bien y "como persona madura" ante su situación. Jonay, por su parte, le desvela que Cristian "es 'zorro'". "No le gustas, te mira por todos lados", le dice.

Su marido Iván sigue teniendo la misma idea: que entre Cristian y Patricia hay algo que no le gusta. "Sigo pensando lo mismo que la semana pasada, veo una amistad y a él si lo veo que le gusta desde el principio. Es una atracción no correspondida", cuenta en directo.